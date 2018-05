Classifica Formula 1 Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Spagna 2018

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : tempi e Classifica (Gp Spagna 2018 Barcellona) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2018 Barcellona Montmelò: tempi e classifica , orari e come seguire le due sessioni (oggi venerdì 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 01:15:00 GMT)

Formula 1 - il riassunto del GP di Baku. Risultati - Classifica e highlights : Per il britannico campione del mondo il sorpasso è doppio, perché si prende la testa della classifica iridata con 70 punti, davanti a Vettel 66 e Raikkonen 48. La classifica piloti La partenza A Baku ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Costruttori e Piloti : Hamilton sorpassa Vettel - nessuna sanzione per Perez : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Azerbaigian 2018 a Baku: Vettel in testa davanti a Hamilton , la Mercedes ha superato la Ferrari(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:03:00 GMT)

Classifica Formula 1/ Mondiale Costruttori e Piloti : Hamilton primo - poi Ferrari! Verstappen giù - sale Alonso : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Azerbaigian 2018 a Baku: Vettel in testa davanti a Hamilton , la Mercedes ha superato la Ferrari(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:50:00 GMT)

Formula 1 Baku - incredibili colpi di scena nel finale : sfortuna Vettel - vince Hamilton - la Classifica : Formula 1, si è concluso un incredibile gran premio a Baku , gara che sembrava indirizzata con la vittoria di Sebastian Vettel , poi clamorosi colpi di scena . Ottima partenza per il tedesco che mantiene la vetta, poco brillante Raikkonen che sembra condizionare la gara. Nonostante la mancata vittoria la Rossa continua a confermarsi in forma e più competitiva della Mercedes, solo la sfortuna ha impedito la vittoria. Contatto tra Verstappen e ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Azerbaigian 2018 Baku : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Azerbaigian 2018 a Baku : Vettel in testa davanti a Hamilton, la Mercedes ha superato la Ferrari(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Formula 1 - Vettel meglio di Hamilton : non lo dice solo la Classifica - i numeri del confronto : Sebastian Vettel meglio di Lewis Hamilton , più di quanto non dicano i 9 punti che li separano nella classifica mondiale. 2 vittorie a 0, 2 pole a 1, una superiorità del ferrarista in Bahrein e Cina ...