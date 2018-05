“Ci prendi per il c***?!” Grande Fratello | tutti contro Barbara D’Urso Per Carmelita si

caffeinamagazine

(Di domenica 13 maggio 2018) Se prima di mezzo c’erano solo i concorrenti, adesso nel calderone della critica finisce anche. Pernon si mette benissimo, i fan infatti sono infuriati con lei e, almeno per ora, il polverone non sembra destinato ad abbassarsi. A far saltare il banco, per l’ennesima volta, è stata Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato un video nel quale alcuni concorrenti del reality show parlano della presenza di un cellulare nella Casa di Cinecittà. In particolare, come potete vedere più in basso, Rodrigo Alves, rivela a Danilo e Luigi di aver chiamato la conduttrice durante la sua permanenza nella Casa. Il Ken umano è rimasto solo per ventiquattro ore nel reality show e, a quanto pare, non si è separato dal suo telefonino. Ma non è finita qui: in un altro filmato si vede Alberto che chiede a Danilo dove ha lasciato il cellulare. Solo un caso o c’è ...