Chiarimenti su Huawei P10 Lite con aggiornamento Oreo beta tra feedback e disponibilità

(Di domenica 13 maggio 2018) Si è creato un vero e proprio caso, negli ultimi giorni, attorno ad uno smartphone come il cosiddettoP10. Tutto ruota attorno allarelativa all'del sistema operativo Android, se si pensa che per altri device del produttore appartenenti alla medesima fascia ormai siamo in una fase avanzata per questo processo. Come stanno le cose arrivati ad oggi 13 maggio? Giusto chiarire alcuni concetti, in modo che tutti possano mettere a fuoco la situazione.Partiamo dal presupposto che nessuno al momento può iscriversi al programma. Il discorso è circoscritto solo ed esclusivamente a chi si ritrova con la patch B206, quella dedicata all'utenza che ha deciso di acquistare unP10dual SIM, come del resto vi avevamo in parte anticipato al momento del via ufficiale. I posti disponibili erano 200 e se uso l'imperfetto è perché ormai la soglia è ...