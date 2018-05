Chi è Eleni Foureira | la seconda classificata all' Eurovision 2018 in gara per Cipro

Eleni Foureira Chi è?/ Video - la cantante di Cipro infiamma l'Eurovision con "Fuego" : Eleni Foureira, chi è? Video, la cantante di Cipro infiamma l'Eurovision Song Contest 2018 con la sua "Fuego". La donna ha raccolto grandissimi consensi anche sui social network.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:28:00 GMT)

Su Sky Tg24 lo speciale “Veleni quotidiani”. I risChi per la salute nascosti negli oggetti che indossiamo : Formaldeide, parabeni, ammine aromatiche. Sostanze poco note ai consumatori e potenzialmente dannose per la salute, che rischiano di essere compagne occulte dei più semplici gesti quotidiani o di abitudini sempre più in voga, come vestirsi o tatuarsi. Lo racconta lo speciale di Sky Tg24 HD “Veleni Quotidiani”, in onda lunedì 7 maggio 2018 alle 20.20 (e in replica alle 23,15 e alle 14.15 di martedì 8) sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 ...

Di Maio - attacChi e veleni su Salvini : «La Lega nega il voto per guai finanziari». La risposta : «Saranno querele» : Questo governo è un parto per Matteo Salvini. Per Di Maio neppure quello, anzi. «Si torni subito al voto». Il leader del Carroccio parla da Genova: «Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita ...

Simeone non si scansa - la Fiorentina batte il Napoli grazie all’espulsione di Koulibaly in avvio : veleni al FranChi [FOTO] : Fiorentina-Napoli – Si è conclusa la gara delle 16 valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A, brutto passo falso del Napoli contro la Fiorentina, la Juventus torna a + 4 sulla squadra di Sarri ma il campionato non può considerarsi ancora chiuso. La partita si decide nei primi minuti, errore di Koulibaly che poi stende Simeone al limite dell’area, espulsione e Napoli in 10. Il Cholito poi si scatena e mette a segno una ...