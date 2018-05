Che tempo che fa Ospiti e diretta | salta l' intervista a Luigi Di Maio 13 Maggio 2018

Di Maio 'dà buca' a Fazio : salta l'intervista a Che tempo Che Fa : Luigi Di Maio non sarà l'ospite di punta di Che Tempo che Fa di questa sera, domenica 13 maggio 2018: la necessità di chiudere l'accordo di Governo con Matteo Salvini della Lega per presentare un progetto e un premier al Capo dello Stato domani, lunedì 14 maggio, come richiesto dai due leader non permette distrazioni. E così l'on. Di Maio non potrà onorare l'invito avanzato da Fazio, che confidava in un'anticipazione di quanto sarebbe ...

Che tempo Che Fa | Diretta ore 20.35 | Salta l'intervista a Luigi Di Maio : Nel nuovo appuntamento di Che Tempo che fa di Fabio Fazio, in onda stasera alle 20:35 su Rai1, interverranno diversi ospiti, ma non ci sarà il più atteso, l’onorevole Luigi Di Maio. Seguite la Diretta con noi su TvBlog! Che Tempo Che Fa, ospiti 13 maggio 2018 A poche ore dalla Diretta arriva la notizia della mancata partecipazione di Luigi Di Maio a Che Tempo Che Fa: il Tempo per chiudere l'accordo di Governo con la Lega di Matteo ...

Salta intervista Di Maio a 'Che tempo che fa' : La partecipazione di Luigi Di Maio alla trasmissione 'Che tempo che fa', in programma questa sera su Rai Uno, è stata annullata. Lo conferma la comunicazione del M5S. La decisione del capo politico ...

Salta intervista Di Maio a ‘Che tempo che fa’ : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – La partecipazione di Luigi Di Maio alla trasmissione ‘Che tempo che fa’, in programma questa sera su Rai Uno, è stata annullata. Lo conferma la comunicazione del M5S. La decisione del capo politico pentastellato, che oggi ha preso parte al Pirellone a Milano al confronto Lega-5S per trovare un accordo di governo, arriva in ore decisive per la trattativa. Il testo definitivo dell’accordo di ...

Programmi TV di stasera - domenica 13 maggio 2018. Luigi Di Maio annulla la partecipazione a Che tempo Che Fa : Luigi Di Maio Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nel nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio saranno ospiti Paolo Sorrentino e Toni Servillo, nei cinema con Loro 2, il secondo capitolo del film del regista ispirato ai fatti avvenuti in Italia tra il 2006 e il 2010 che gravitano intorno alla figura di Silvio Berlusconi, interpretato da Servillo. La signora del sabato sera di Rai1, Milly Carlucci al timone di Ballando con le Stelle ...

«Restaurando Odissea nello spazio ho capito Che Kubrick smontò il tempo» : Stefano Giani da Cannes Cinque Oscar sfiorati, 48 anni da compiere il penultimo giorno di luglio e un domani tutto da scrivere sul quale non ama però sbottonarsi. Christopher Nolan, ospite del ...

FRANCESCO MOTTA/ Dopo "La nostra ultima canzone" - e scelte nuove - pronto per il tour... (Che tempo che fa) : La nostra ultima canzone ha contribuito al successo ottenuto da FRANCESCO MOTTA. Prima di iniziare il suo tour, oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:08:00 GMT)

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 13 maggio : Di Maio - Sorrentino - Amendola - Milly Carlucci e Bennato : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 13 maggio: ospiti di Fabio Fazio sono Di Maio, Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Claudio Amendola, Luca Argentero, Milly Carlucci e Bennato.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:51:00 GMT)

VALERIA MARINI/ E Patrick Baldassarri : pronti al grande passo senza dimenticare Cecchi Gori (Che tempo che fa) : VALERIA MARINI sarà tra i protagonisti del film al cinema in questi giorni, Show Dogs - Entriamo in scena, dove darà la voce a una cagnetta. Oggi è ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:47:00 GMT)

TOTÒ SCHILLACI/ Che fine ha fatto simbolo delle Notti magiche di Italia 90 (Che tempo che fa) : Si è appena concluso l'ultimo appuntamento di TOTÒ SCHILLACI come esterno di Quelli che aspettano... Il giro d'Italia. Questa sera sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:43:00 GMT)

PAOLO SORRENTINO/ Berlusconi nel film "Loro 2" : l'ideologia lascia il posto alla tenerezza (Che tempo che fa) : PAOLO SORRENTINO è riuscito a scuotere l'opinione pubblica con il suo Loro 2, seconda parte del film su Silvio Berlusconi. Oggi il regista sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:32:00 GMT)

F1 orario - GP Spagna 2018 : a Che ora inizia? Il programma e come seguirlo in tempo reale e diretta streaming : La diretta streaming sarà garantita da SkyGo , riservato agli abbonati di Sky, e, come al solito, vi sarà anche la diretta LIVE testuale di OASport per non perdervi neanche un istante del darsi in ...

Che tempo che fa : attesa per le parole di Luigi Di Maio ospite di Fazio - 13 maggio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Che tempo che fa: ospite Luigi Di Maio Sta per aprirsi una settimana molto importante per l'Italia. ...

F1 orario - GP Spagna 2018 : a Che ora inizia? Il programma e come seguirlo in tempo reale e diretta streaming : Oggi è il momento del GP di Spagna 2018, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno, prenderà il via. Sul circuito del Montmeló, l’eterna sfida tra la Ferrari e la Mercedes continuerà. Sebastian Vettel va a caccia di rivincite dopo il rocambolesco round di Baku (Azerbaijan). Il quarto posto finale e la vittoria del rivale Lewis Hamilton non sono certo stati graditi dal tedesco, che in Catalogna punta al bersaglio grosso.-- Su una ...