Che opera d' arte i cani E ora c' è pure un museo dedicato ai bassotti

L'arCheo-stazione/ Una scossa per i romani da un'opera all'avanguardia : L'Italia ha sviluppato una capacità singolare nel settore culturale, ma anche in quello tecnologico e industriale. Il nostro Paese riesce a balzare in modo brusco da una condizione di arretratezza a ...

Per dimagrire è disposta a tutto - così decide di operarsi : “Non fatelo anChe voi - è una pazzia” : La fissazione per la linea è comune a moltissime ragazze. Diete, sport, cure estetiche: ogni metodo è buono per raggiungere il corpo dei sogni. Finche si resta nella sfera del ‘sano’ va tutto bene. Avere un buon rapporto con se stessi è importante. Il problema nasce quando si sfocia nell’ossessione e si arriva a compiere gesti assurdi per corrispondere a un’ideale di bellezza, spesso fuori dal normale. Venus ...

Treviso - azienda a rischio chiusura perché non trova operai : Treviso, azienda a rischio chiusura perché non trova operai “Tanti possibili candidati mi dicono che in fabbrica non avrebbero vita sociale e cercano lavori più comodi, in ufficio o nei servizi”, ha detto il titolare Continua a leggere L'articolo Treviso, azienda a rischio chiusura perché non trova operai proviene da NewsGo.

Treviso - azienda a rischio chiusura perché non trova operai : Sentiamo spesso dire che, a causa della crisi economica, i giovani non riescono più a trovare un'occupazione, tanto che negli ultimi anni la disoccupazione giovanile ha toccato punte record intorno al ...

NBA : operazione al ginocchio per Paul George - Che pensa già al mercato di luglio : operazione al ginocchio sinistro per Paul George, da due settimane uno dei giocatori più chiacchierati in vista di una sessione di mercato che lo vedrà certamente tra i protagonisti. Padrone del suo ...

Clima - Ong : le banChe Che finanziano progetti di sviluppo e cooperazione non sono in linea con l’Accordo di Parigi : Durante i lavori di preparazione della prossima conferenza sul Clima Cop24 di Katowice, il think tank E3G, ha presentato uno studio dal quale è emerso che le banche che finanziano progetti di sviluppo e cooperazione erogano ancora troppi fondi a petrolio e gas e non sono in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Il report ha analizzato il rapporto tra i finanziamenti sostenibili legati all’energia a favore dei paesi in via ...

“Aveva gli occhi sbarrati”. Operazione mortale. Giovane e bellissima vuole migliorare il suo aspetto e decide ingrandire il seno - ma quello Che accade in sala operatoria è allucinante : Voleva sentirsi più bella e femminile e come capita (purtroppo) a molte donne pensava che il suo corpo avesse qualcosa che non andava. In particolare, avrebbe voluto avere delle forme più prosperose e passare da un seno piccolo a uno più abbondante. Inna Moskovaya era una ginecologa russa di 44 anni, essendo un medico sapeva a cosa sarebbe andata incontro e non solo riguardo al cambiamento fisico, ma anche relativamente ai rischi di un ...

FS Italiane rafforza la cooperazione con le Ferrovie turChe : Teleborsa, - Ferrovie dello Stato Italiane e TCDD, rafforzano la decennale cooperazione , che ha come punti cardini: attività di formazione tecnica del personale di manutenzione delle linee ...

FS Italiane rafforza la cooperazione con le Ferrovie turChe : Ferrovie dello Stato Italiane e TCDD, rafforzano la decennale cooperazione , che ha come punti cardini: attività di formazione tecnica del personale di manutenzione delle linee ferroviarie, corsi ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anChe di calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori Che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

Casamonica - la presidente del VII municipio : 'Volevano scegliere anChe gli operatori dell'Ama' : Al Roxy bar di via Barzilai c'era anche Monica Lozzi, giovane presidente del VII municipio. Ha stretto la mano a Roxana, la proprietaria, ha ascoltato il suo racconto. Questa zona, la Romanina, appena ...

Finanza : Accenture - operatori Fintech accelerano anChe in Italia : E' quanto emerge da una ricerca di Accenture, che al FintechStage Festival inaugurato oggi a Roma, ha creato un momento di riflessione tra istituzioni, Fintech e rappresentanti del mondo finanziario ...

Finanza : Accenture - operatori Fintech accelerano anChe in Italia : Roma, 7 mag. , AdnKronos, Dal 2015 a oggi in Europa gli operatori finanziari tradizionali sono passati da 8.500 a circa 5.300 unità con una riduzione di quasi il 40% a favore della comparsa di nuovi ...

LA PAROLA AI CITTADINI! Il Paese Che Vorrei renderà operativi gli strumenti di partecipazione alla vita amministrativa : È necessario inoltre che il Consiglio comunale si svolga in orari che agevolino la presenza dei cittadini; che se ne realizzi la trasmissione radiofonica o in streaming; che si rendano operativi il ...