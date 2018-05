Champions | Monchi | “niente da festeggiare”

Roma - Monchi : 'Qualificati per la Champions ma niente da festeggiare' : 'Qualificati per la Champions League, ma non c'è niente da festeggiare, solo pensare a lavorare tanto per continuare a migliorare'. Parola del direttore sportivo della Roma sul suo profilo twitter ...

Roma - Monchi : 'Negati due rigori clamorosi. Non capisco perché non ci sia la VAR in Champions' : Non capisco perchè non sia la VAR nella competizione calcistica per club più importante al mondo. A volte sbaglia ma molto meno, sia ieri che anche in questa semifinale ci sono stati errori. I ...

Video/ Liverpool-Roma - 5-2 - : highlights e gol. Monchi : 90 minuti all'Olimpico... - Champions League - : Video Liverpool Roma , risultato finale 5-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è disputata all'Anfield Road.

Champions League : la Roma e Monchi vogliono la finale - : L'esperienza è la madre di tutta la scienza ". Il dirigente spagnolo ha poi aggiunto: " Noi ora abbiamo accumulato una esperienza importante. Io sono ambizioso, ma credo che se all'inizio della ...

Monchi : 'Meglio terzi che in finale di Champions. Non scarto Balotelli. Su Dzeko e il prossimo mercato...' : Ha funzionato, ho continuato così: faccio colazione con i calciatori e con i magazzinieri, vado nel pullman con loro, sto nello spogliatoio, parlo con loro di politica o di amicizie. Il problema non ...

Monchi - sì a Roma 5/a se vince Champions : ANSA, - Roma, 18 APR - "Accetterei un quinto posto in campionato in cambio della finale di Champions? Sì, ma solo se la finale di Champions la vinciamo". Così il ds della Roma, Monchi, risponde ad una ...

Roma - Monchi : 'Accetterei il quinto posto in campionato solo in cambio della vittoria della Champions' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'La fila che i tifosi hanno fatto per prendere i biglietti per il Liverpool ci rende orgogliosi: abbiamo la possibilità di fare felici tante ...

Monchi : 'Quinti in campionato? Firmerei - se vinciamo la Champions' : Il direttore sportivo della Roma Monchi ha così parlato a Premium Sport prima della partita contro il Genoa: 'Dopo le emozioni vissute contro il Barcellona e nel derby, non è facile trovare nuove motivazioni ma il mister ha lavorato sulla testa dei ragazzi e penso ...

Roma - Monchi : 'Accetterei il quinto posto in campionato solo in cambio della vittoria della Champions' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'La fila che i tifosi hanno fatto per prendere i biglietti per il Liverpool ci rende orgogliosi: abbiamo la possibilità di fare felici tante ...

Sorteggio Champions League - Liverpool-Roma : Monchi commenta così : Sorteggio Champions League, il commento di Monchi – “Sembra una opportunità perfetta: trovare quella felicità che quell’anno non ci fu, ma sarà difficile. Abbiamo davanti a noi una squadra fortissima, che ha eliminato il Manchester City ma ora dobbiamo pensare a noi stessi, continuare quello che abbiamo fatto contro il Barcellona e andare avanti per la nostra strada”. Sono le parole del direttore sportivo della Roma ...

Champions : Monchi - Liverpool fortissimo : ANSA, - ROMA, 13 APR - "Il Liverpool per vendicare la finale del 1984 e andare a Kiev? Sembra un'opportunità perfetta per fare questo, per provare a portare quella felicità che 34 anni fa non c'è ...

Champions : Monchi - Liverpool fortissimo : ANSA, - ROMA, 13 APR - "Il Liverpool per vendicare la finale del 1984 e andare a Kiev? Sembra un'opportunità perfetta per fare questo, per provare a portare quella felicità che 34 anni fa non c'è ...

Champions - impresa Roma. Monchi : “E’ la vittoria di Di Francesco” : Serata leggendaria per la Roma: dopo il 4-1 del Camp Nou a favore del Barcellona, i giallorossi sono riusciti a ribaltare il risultato vincendo per 3 a 0 il ritorno dei quarti di Champions e approdando alle semifinali. Monchi soddisfatto: “è la vittoria di Di Francesco. Ora possiamo sognare, dobbiamo avere fiducia in noi” L'articolo Champions, impresa Roma. Monchi: “E’ la vittoria di Di Francesco” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Roma Barcellona Champions Monchi : ... 4-1, rimediato la settimana scorsa al 'Camp Nou': 'Sarà difficile, ma abbiamo fiducia - ha aggiunto il Ds dei capitolini a 'Premium Sport' - Formazione? Il mister ha deciso di cambiare qualcosa e ...