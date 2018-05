Carfagna | ' Elezioni anticipate scongiurate grazie a Berlusconi'

ilmattino

: RT @ilmessaggeroit: @mara_carfagna: «Elezioni anticipate scongiurate grazie a @berlusconi2013» - Frances69744637 : RT @ilmessaggeroit: @mara_carfagna: «Elezioni anticipate scongiurate grazie a @berlusconi2013» - MennaFini : RT @ilmessaggeroit: @mara_carfagna: «Elezioni anticipate scongiurate grazie a @berlusconi2013» - mara_carfagna : RT @ilmessaggeroit: @mara_carfagna: «Elezioni anticipate scongiurate grazie a @berlusconi2013» -

(Di domenica 13 maggio 2018) 'è in campo e tornerà a essere in campo in maniera diversa' e 'con lui in campo Fi tornerebbe prima forza politica del centrodestra'. Poi se candidarsi o meno, 'è una valutazione che ...