Cannes | la marcia delle donne | ' Tutte insieme | per i diritti'

La marcia delle donne al festival di Cannes 2018 : «Non siamo una minoranza» : La marcia delle donne è andata in scena anche al festival di Cannes 2018 , il primo del terremoto #MeToo e dell’era post-Weinstein. 82 talenti femminili del cinema, guidati dalla regista Agnès Varda e dalla presidente di giuria Cate Blanchett hanno calcato insieme il tappeto rosso del Palais per dire basta alle discriminazioni, e chiedere parità salariale e un trattamento più equo delle donne nell’industria cinematografica (e non ...

