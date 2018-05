Cane abbaia troppo | «Adesso gli sparo»

Il Cane Miro è a casa : la prima foto dopo "l'arresto" perché abbaiava troppo : Il pastore maremmano sequestrato alla famiglia di Roverè della Luna con cui viveva ha lasciato il canile. "Come sempre è l'unico che non abbaia"

Il Cane del vicino abbaia troppo : lo uccide e glielo fa mangiare : E' accaduto in Corea del Sud: l'uomo ha spiegato alla polizia di essere esausto per l'abbaiare dell'animale.Continua a leggere

Può tornare a casa Miro - il Cane che abbaiava troppo : Tribunale dispone il dissequestro : La storia del cane Miro ha fatto il giro del mondo e la petizione per chiederne la liberazione ha superato quota 240mila firme. Accogliendo l'istanza dei proprietari, oggi il Tribunale del riesame di Trento ha disposto il dissequestro del cane che così può tornare dai suoi padroni a Roverè della Luna.Continua a leggere

Trento : Cane finisce in canile perché abbaia - “è un’azione illegale” : “Un pastore maremmano è stato sequestrato e portato in un canile con l’accusa di abbaiare e disturbare il vicino, che vive a 300 metri di distanza. Siamo a Roverè della Luna, nei dintorni di Rovereto, in Trentino. È un fatto di una gravità inaudita, è un’azione illegale poiché “abbaiare è un diritto esistenziale dei cani”. Così in una nota, Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista. “Lo ha stabilito il Giudice di Pace ...

Lite per Cane che abbaia - uomo tenta di uccidere il vicino - : successo a San Vito , Cagliari, . La vittima, un 53enne, è ferito gravemente ed è stato operato. A sparare, con un fucile calibro 12, un uomo di 71 anni. Ha esploso colpi - senza ferirla - anche ...