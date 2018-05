Camorrista per vendetta | “Silenzio e impunità sull’omicidio di mio fratello” Rosa Amato

Molise - guai per il candidato M5s "Lo zio di Greco era un Camorrista " : Elezioni regionali Molise , esplode il caso di Andrea Greco . Il candidato del M5s sarebbe infatti il nipote di Sergio Bianchi, un affiliato al clan di camorra di Raffaele Cutolo morto in una sparatoria con la Polizia Segui su affaritaliani.it

Molise - guai per il candidato M5s "Lo zio di Greco era un Camorrista " "Avrà ucciso 200-300 persone" : Elezioni regionali Molise , esplode il caso di Andrea Greco . Il candidato del M5s sarebbe infatti il nipote di Sergio Bianchi, un affiliato al clan di camorra di Raffaele Cutolo morto in una sparatoria con la Polizia

"Ragazzi, ribellatevi a un destino scritto da altri! Studiate! La cultura è libertà". Lo ripeteva come un'ossessione Nunzio Giuliano, vittima innocente della camorra, ammazzato dai killer, il 21 marzo 2004, sotto casa, in via Tasso a Napoli. Aveva 57 anni e una nuova vita davanti. La trama per lui non è stata la stessa che – purtroppo – coinvolge nelle "terre di guerra", gli innocenti. Gente comune, inerme che si ...