Calciomercato Lecce - un big ai saluti Video : Il Lecce, dopo la promozione in Serie B ottenuta a fine Aprile, si è messo subito al lavoro nel Calciomercato [Video]. Sono tanti i nomi che circolano attorno alla squadra salentina. Ieri vi abbiamo dato in esclusiva la notizia che anche il portiere Maurantonio [Video] è finito nel mirino del direttore sportivo giallorosso, Mauro Meluso. Questo però non significa che il Lecce lascera' partire Filippo Perucchini che ha difeso la porta giallorossa ...

Calciomercato - Lecce saluta il suo attaccante : cessione a titolo definitivo : Il Lecce è pronto ad ufficializzare il primo affare di Calciomercato: sarà in uscita. Dopo i nomi vociferati nei giorni scorsi (leggi qui per l'esclusiva) per quanto riguarda il Calciomercato del club giallorosso, adesso iniziano ad arrivare le novità più concrete. Per le ufficialità bisognerà attendere l'avvio del Calciomercato, ma di certo alcune trattative sono già state messe al sicuro. La prima, di cui abbiamo abbondantemente parlato nei ...

Calciomercato Lecce - Liverani vuole un suo pupillo per l'attacco Video : Lecce sogna. La promozione in Serie B ha fatto indubbiamente crescere l'entusiasmo attorno alla squadra che ha raggiunto la cadetteria dopo 6 anni di sofferenza in Serie C. Di certo, alla formazione giallorossa non è mai mancato il sostegno dei suoi tifosi, e soprattutto da 3 anni a questa parte, quando si è insediata una societa' di Leccesi ai vertici del club, lo stadio Via del mare è tornato a riempirsi come ai vecchi tempi. La media dei ...

Calciomercato rovente : Salernitana top - Foggia sul bomber - lotta Lecce - Livorno : Il Calciomercato inizierà ufficialmente a luglio e per la sessione estiva quest'anno c'è un'importante novità: finirà a metà agosto (dovrebbe essere il 18 agosto l'ultimo giorno utile) e non più a fine agosto - inizio settembre. Forse proprio per ovviare al problema di avere meno giorni a disposizione nel mercato, i direttori sportivi di varie società di Serie B e i manager dei calciatori sono già al lavoro. I cellulari sono diventati bollenti ...

Calciomercato Serie B - colpo Ciciretti per il Lecce? Le parole del suo agente : Il Lecce è tornato in Serie B dopo 6 anni di inferno in Serie C e adesso si attende di capire come si muoverà la squadra giallorossa per poter creare la rosa della prossima stagione. Una squadra che possa puntare in alto oppure una formazione che possa raggiungere una salvezza tranquilla? Molto, in questo senso, lo diranno i movimenti di Calciomercato che già iniziano ad esserci. Già fatta per Chiricò (ma non è ancora chiaro se l'ex attaccante ...

Calciomercato Serie B - il Livorno agguerrito - doppia sfida al Lecce Video : Partono forte le due neopromosse in Serie B, Lecce e Livorno. Non si parla di campionato anzi, quello di Serie C che le ha viste protagoniste, si è appena concluso, ma di Calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato soprattutto dei movimenti in casa Lecce [Video]: quasi fatta per l'arrivo di Chiricò ma la sensazione è che sara' girato altrove, i giallorossi avrebbero messo nel mirino alcuni calciatori d'esperienza. Si tratta di nomi di alto ...

Calciomercato Lecce - ecco perchè i primi nomi fanno già sognare i tifosi : Il Lecce, tornato in Serie B dopo 6 anni di Serie C, è pronto a catapultarsi nel Calciomercato. Più che della Supercoppa di Serie C che si giocherà con Padova e Livorno nelle prossime settimane, la società giallorossa infatti, sta puntando già a guardarsi intorno per costruire una rosa importante nel prossimo campionato. Il colpo Chiricò (che con ogni probabilità non resterà a Lecce ma sarà girato in prestito), non è stato ufficializzato ma è ...

Calciomercato Serie B - il Lecce comincia dall'attacco : tridente da sogno? : Il Lecce dopo i festeggiamenti per il ritorno in Serie B, atteso da 6 anni, si appresta a concludere la stagione di Serie C con la trasferta di Monopoli. Domenica alle ore 14.30 la squadra di mister Liverani affronterà il Monopoli in una sfida che serve ormai a poco ai giallorossi ma che può essere più importante per i biancoverdi che vincendo potrebbero superare in classifica il Cosenza (impegnato contro il Trapani) raggiungendo il quinto ...

Calciomercato Lecce - ecco il primo acquisto per la prossima stagione ma i tifosi sono furiosi : Calciomercato Lecce – Il Lecce ha disputato una stagione incredibile, la squadra di Liverani ha ottenuto la promozione in Serie B con largo anticipo ma il pensiero è rivolto già alla prossima stagione. La dirigenza ha già chiuso un importante acquisto per la prossima stagione, si tratta di Cosimo Chiricò, in arrivo a parametro zero dal Cesena, si tratterebbe di un ritorno dopo aver indossato la maglia giallorossa nel 2012. Trattativa che ...