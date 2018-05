Calciomercato Lazio | Tare | ' Su de Vrij qualcuno ha giocato sporco'

Calciomercato Lazio - novità dalla Francia : “ecco il colpo che ha in mente Lotito” : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente entusiasmante, il club biancoceleste è in lotta per la qualificazione in Champions League e si prepara con fiducia per il rush finale. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo arrivano novità dalla Francia su un possibile colpo per i biancocelesti. Si tratta del centrale Jemerson, calciatore del Monaco e seguito già in passato dai ...

Calciomercato Lazio - The Sun : pronti 91 milioni di euro per Milinkovic-Savic dallo United : Il suo talento e i suoi 11 gol in campionato non potevano che attirare le attenzioni dell'europa intera. Sergej Milinkovic-Savic è sicuramente la stella più luminosa in ottica mercato che la Lazio ...

Calciomercato - un ex Lazio al Milan? : EX Lazio - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo rossonero Mirabelli avrebbe cenato con l'agente di André Silva per discutere di un possibile scambio che porterebbe il ...

Calciomercato. Lazio - sprint per Cristante : Domenica, evidenzia il Corriere dello Sport , potrebbe essere l'occasione giusta per sondare il terreno e tentare il sorpasso sugli altri. LE CIFRE Cristante è valutato almeno trenta milioni e l'...

Lazio - ecco il budget record per il Calciomercato : calciomercato Lazio - Come riporta il Corriere dello Sport, i ricavi Champions potrebbero far alzare il possibile budget per gli acquisti, che potrebbe salire da 65 a 80 milioni. La società non ...

Calciomercato Lazio - Tare vuole due centrocampisti della Nazionale? : Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' invece in estate potrebbe arrivare proprio il centrocampista azzurro. Tare stravede anche per Cristante, anche se ha un prezzo molto elevato. Base d'...

Calciomercato Lazio - Tare cerca il Felipe Anderson 2.0 : tutti i nomi : Il Calciomercato già impazza, la Lazio vuole farsi trovare pronta. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti cercano un giovane capace di giocare dietro la punta in un 3-5-2 o da esterno in un 4-3-3. Ha bisogno di un nuovo Felipe Anderson, che sappia offrire maggiori variabili tattiche.

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - l’offerta per Freuler e la richiesta dell’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione entusiasmante, percorso importante in Europa League nonostante l’eliminazione ed anche in campionato lotta sempre più avvincente per la qualificazione in Champions League. La dirigenza biancoceleste pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo nel mirino è finito il centrocampista Freuler dell’Atalanta, come riporta CalcioWeb c’è distanza però tra ...

Calciomercato Lazio - la risposta di Tare su Marcano è incredibile : Calciomercato Lazio – La Lazio è in campo per la gara di campionato contro la Sampdoria, prima del match ecco le parole di Tare ai microfoni di Premium Sport: “Dobbiamo pensare gara dopo gara. Oggi giochiamo contro la Sampdoria che ha obiettivi importanti. Noi siamo in grande salute, così come loro. Sarà una bella partita. Vincere a Firenze in quel modo vuol dire che c’è un grande gruppo. Quando abbiamo giocato da squadra vera, ...

Calciomercato Lazio - imminente l'affondo del Barcellona : tutti i dettagli : Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla Lazio non sarebbe arrivata nessuna offerta, a nche se l'affondo dei dirigenti catalani sembra quasi imminente : il centrocampista biancoceleste sarebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - occhi su Hirving Lozano del Psv : Calciomercato Lazio – La Lazio è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Roma, l’obiettivo è quello di concludere la stagione con la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza biancoceleste pensa alla prossima stagione ed al mercato, importanti obiettivi. Il Psv si è laureato campione d’Olanda, diversi calciatori si sono messi in mostra. Secondo indiscrezioni riporta da CalcioWeb nel mirino è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - occhi su Vicari : la contropartita alla Spal : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente entusiasmante, tra campionato ed Europa League l’obiettivo è raggiungere il massimo obiettivo. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato della prossima stagione, si cercano difensori dopo i tanti addii previsti a giugno, nel mirino è finito Francesco Vicari, lo stesso calciatore ha confermato il sogno di voler indossare la maglia biancoceleste. La Lazio è pronta a ...

Calciomercato - dalla Spagna hanno scelto la Lazio : i dettagli : Come riporta il Corriere dello Sport, i suoi agenti guardano all'Italia per la sua prossima esperienza, con particolare attenzione alla Lazio. Il suo costo si aggira attorno ai 27 milioni di euro, ...

Lazio - l'estate si avvicina : tutti i nomi del Calciomercato in arrivo : Sarà un calciomercato importante, quello estivo, per la Lazio e Tare. Come riporta il Corriere dello Sport, il ds albanese punterà sul solito mix di giocatori esperti e giovanissimi per rinforzare la Lazio. tutti I nomi DEL MERCATO - Al fianco di nomi noti, ci saranno come sempre alcuni '...