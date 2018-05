: Tutto pronto. La Juve batterà il calcio d'inizio di #RomaJuve - juventusfc : Tutto pronto. La Juve batterà il calcio d'inizio di #RomaJuve - Corriere : La Juve vince lo scudetto per la settima volta consecutiva - Gazzetta_it : #Milan, #Gattuso: 'Abbiamo reagito al k.o. con la Juve. Gigio è stato solo sfortunato. Non fischiate Kalinic'… -

Adesso è ufficiale: lantusil suo 34° scudetto (7° consecutivo) con il pareggio 0-0 all'Olimpico contro la Roma. Contemporaneamente il Napoli ottiene un successo inutile (0-2) in casa Samp (partenopei -4 dai bianconeri ad una giornata dalla fine). Giallorossi in Champions già prima di giocare; la Samp saluta le ultime chance europee All'Olimpico ritmi non altissimi. Giallorossi pericolosi in avvio, lareagisce.Gara comunque sempre viva.Roma in dieci dal 68',rosso a Nainggolan. A Genova gol di Milik e Albiol (72'e 80')(Di domenica 13 maggio 2018)