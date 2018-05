Calcio : Serie A - prossimo turno : ANSA, - ROMA, 13 MAG - prossimo turno del campionato di Calcio di Serie A, 38ma giornata, in programma domenica 20 maggio alle ore 18.00 SABATO 19 Genoa-Torino , h.20.45, DOMENICA 20 Cagliari-Atalanta ...

Pagelle / Inter-Sassuolo (1-2) : Politano decisivo! FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : Pagelle Inter-Sassuolo (1-2): Fantacalcio, i voti della partita, atteso anticipo della 37^ giornata del campionato di Serie A, programmata allo stadio San Siro.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:30:00 GMT)

Pagelle / Inter-Sassuolo (1-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : Pagelle Inter-Sassuolo (1-2): Fantacalcio, i voti della partita, atteso anticipo della 37^ giornata del campionato di Serie A, programmata allo stadio San Siro.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 23:26:00 GMT)

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Juventus e Brescia vincono nell’ultima giornata e sarà spareggio Scudetto! : C’era grande attesa per l’ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A per capire quali sarebbero stati gli ultimi verdetti da emettere. Ebbene, sarà spareggio “Scudetto” tra Juventus e Brescia. Le due squadre, infatti, hanno concluso la stagione con gli stessi punti (60) e, dunque, si giocheranno il titolo tricolore in una partita “secca” in campo neutro (verosimilmente a La Spezia) il 19 maggio ...

Calcio : serie B - risultati del 41° turno : 17.09 Passo avanti del Frosinone a Chiavari. Parma vince col Bari e non demorde.Palermo fermato sul pari.Venezia crolla. AVELLINO-SPEZIA (venerdì) 1-0 BRESCIA-EMPOLI 0-2 CARPI-CITTADELLA 1-1 CREMONESE-VENEZIA 5-1 FOGGIA-SALERNITANA 1-0 PALERMO-CESENA 0-0 PARMA-BARI 1-0 PERUGIA-NOVARA 1-1 PESCARA-ASCOLI 0-1 PRO ...

FantaCalcio : i Magic consigli della 37ª giornata di Serie A : Penultimo atto di campionato e volata finale anche al Fantacalcio. Le ultime partite hanno sempre qualcosa di anomalo, decifrarle diventa complicato o fin troppo scontato, a seconda delle squadre in ...

Consigli FantaCalcio 37a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 37a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 37a ...

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le dritte per la 37^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 37^ giornata. Inizia il penultimo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 07:17:00 GMT)

Serie A Sky Sport Diretta 37a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Calcio : Torna questo weekend la Serie A 2017/18. Un torneo che solo Sky seguirà con una copertura totale, garantendo ai tifosi di tutte le squadre la Diretta di tutti i 380 incontri, di cui 132 in esclusiva. Solo su Sky, infatti, sarà possibile seguire tutte le partite della stagione di: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Chievo, Crotone, Sampdoria, Sassuolo, S...

Calcio - play-off di serie C : il Piacenza trema per un'ora - poi dilaga al 'Garilli'. Eliminata la Giana : Clicca qui per ascoltarci in streaming 93 Rete di Greselin 89 rete di Romero di testa 79 Pesenti è favorito da un rimpallo in area e chiude la partita. 3-1 73 Entra Seck al posto di Sosio. Entra ...

Calcio - play-off di serie C : Piacenza Giana 2-1 Erminio LIVE : Clicca qui per ascoltarci in streaming 73 Entra Seck al posto di Sosio. Entra Capano al posto di Pinto 70 Super gol di Romero che dai 20 metri calcia verso la porta e segna una rete straordinaria. ...

Calcio - play-off di serie C : Piacenza Giana 0-1 Erminio LIVE : Clicca qui per ascoltarci in streaming 31 grande conclusione di Perna, Fumagalli salva d'istinto. 25 Tiro dalla distanza di Bini: palla a lato di poco. 19 secondo corner per il Piacenza. Biancorossi ...

Calciomercato Foggia : scelto il bomber per la prossima Serie B? Video : Il Calciomercato di Serie B è gia' pronto ad esplodere. Sono tantissime le trattative [Video], le voci, i primi timidi contatti tra agenti dei calciatori e direttori sportivi. Le prime notizie di radio mercato riguardano soprattutto piazze importanti: dal Parma al Foggia, passando per il Lecce e il Venezia. Partendo dal Parma, pare che gli emiliani siano vicinissimi all'acquisto dell'attaccante Matteo Brunori Sandri, classe '94, in forza al ...