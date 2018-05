: Calcio: posticipo, Atalanta-Milan 1-1 - TelevideoRai101 : Calcio: posticipo, Atalanta-Milan 1-1 - CalcioIN : Dove vedere #ROMA #JUVENTUS Streaming #Rojadirecta Video Gratis Online Oggi 13 maggio 2018 | Partita Calcio Postici… -

Finisce 1-1 lo scontro diretto per l' Europa a Bergamo fra. Con il pari, i rossoneri si assicurano un posto, i bergamaschi quasi. Si gioca sotto una pioggia battente. Mezz'ora senza occasioni,poi Toloi salva su colpo di testa di Bonaventura. Prima dell'intervallo mischia furibonda in area rossonera con tre respinte nella stessa azione. In avvio di ripresa, Caldara sciupa da pochi metri, al 60' classico gol dell'ex di Kessie con un destro dal limite.Espusli Toloi (64') e Montolivo (75'). Pari di Masiello (92')(Di domenica 13 maggio 2018)