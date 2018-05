Calcio | la Juve è campione d' Italia per la settima vola consecutiva A Roma finisce 0-0

agi

(Di domenica 13 maggio 2018) La Juventus èd’per lavolta. È bastato pareggiare 0-0 all’Olimpico contro la(che mantiene così il terzo posto in classifica ad una giornata dalla fine) per vanificare il tentativo di rincorsa del Napoli vincitore per 2-0 della sfida a Marassi contro la Sampdoria.-Juventus è stata gara vera nel primo tempo e nei primi 25’ della ripresa, fino all’espulsione di Radja Nainggolan per doppia ammonizione. Poi Le due squadre si sono accontentate del pareggio. La Juventus ha stabilito un record storico, mai raggiunto da una squadrana nel campionato di Serie A.