quinewselba

: Calcio a 5, #elba 97 vince il playout d'andata - QuiNewsElba : Calcio a 5, #elba 97 vince il playout d'andata - Ca5Anteprima : L'Elba 97' sez. Calcio a 5 intasca il primo round: vittoria col Bergamo calcio a 5 - La Torre ASD dedicata a Fabio… - Ca5Anteprima : Play-out #SerieBFutsal: atto finale ASD Mascalucia C5-REAL DEM 1996, in campo anche Bergamo calcio a 5 - La Torre A… -

(Di domenica 13 maggio 2018) La cronaca: "Non c' è due senza tre" : la vittoria in Coppa Italia col Massa 11-3, la vittoria per 5-3 sul San Giusto ed alla fine quando conta veramente arriva questo 6-3 al Bergamo la Torre nell'...