Cacciari | Con la riabilitazione Berlusconi potrà pressare ancora di più

I responsabili dello stallo politico? Renzi e Berlusconi. Parola di Massimo Cacciari : A sentire le parole di Mattarella sembra che siamo davanti a una crisi istituzionale, oltre che politica. Soprattutto istituzionale. Noi ci soffermiamo sulle scaramucce politiche, senza renderci ...

M5s-Pd - Cacciari : “Solo se Di Maio dà ministeri a Renzi. Entrambi del genere che è convincibile se ha un tornaconto” : “Pd-M5s? Qualunque soluzione deve passare da un accordo tra Di Maio e Renzi. Renzi, non il Pd che non esiste”. Massimo Cacciari non ha dubbi che una possibile alleanza di governo tra i due partiti nascerà solo in seguito a un patto di potere tra i due leader. E si spinge oltre: “Di Maio dovrà concedere a Renzi ministeri importantissimi”, spiega in collegamento, ospite di Piazzapulita su La7. In studio, Giovanni Floris si ...

Massimo Cacciari durissimo con Matteo Renzi e il Pd : 'Avrebbero dovuto offrire l'appoggio esterno al M5s - ma...' : 'Ritenevo che il Pd avesse una colossale occasione, malgrado la sconfitta netta, se fosse stato un partito. Ma non lo è, questo è il punto che vado ripetendo invano da anni. Se avessero deciso al loro ...

Pd - da Veltroni a Calenda fino a Cacciari : “Se lo chiede Mattarella è giusto trattare per un governo con il M5s” : L’ultimo in ordine cronologico è Walter Veltroni, fondatore e primo segretario. Prima ci sono stati Gianni Cuperlo, Carlo Calenda e Andrea Orlando. E poi, ovviamente, una serie di intellettuali che Matteo Renzi aveva messo in soffitta bollandoli come “gufi“. Il tema è tra i più delicati: appoggiare o no un governo guidato dal Movimento 5 stelle? Domanda alla quale tutti o quasi i leader dem hanno già risposto. ...

Maxxi : dialogo con Cacciari su scienza - filosofia e l'universo dopo Einstein : Il confronto riguarderà temi etici, filosofici, scientifici nell'era della rivoluzione digitale.Non a caso l'incontro è intitolato Dialoghi tra filosofia e scienza. Ad introdurlo sarà la presidente ...