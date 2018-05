Buon compleanno Robert Pattinson | com’è cambiato l’attore dagli esordi a oggi

Buon compleanno Tony Renis - Giuliano Amato - Senta Berger… : Buon compleanno Tony Renis , Giuliano Amato , Senta Berger… …Giulio Brogi, Alvar Gonzalez Palacio, Luciano Benetton, Maurizio Bertucci, Stevie Wonder, Emma Fattorini, Francesco Pigliaru, Stefano Tacconi, Roberto Occhiuto, Sergio Assisi, Paola Pessot, Salvio Simeoli, Matias Lequi, Michele Marconi, Gabriel Silva, Niccolò Centioni… Oggi 13 maggio compiono gli anni: Giacomo Conti, ex calciatore; Marcella Girelli (suor Luisa), religiosa, giusta fra le ...

Buon compleanno - Miuccia Prada : D’accordo, di una signora non si rivela mai l’età. E se c’è una «signora» nella moda italiana, quella è Maria Bianchi chiamata (e amata) nel mondo Miuccia Prada . E ci sono traguardi – le famigerate e inutilmente temute cifre tonde – che vanno celebrati, festeggiati, in qualche modo sottolineati. Volendo anche esorcizzati: cambia la prospettiva, ma il risultato è lo stesso. Ma un’eccezione è possibile farla. ...

Buon compleanno George Clooney! L'attore spegne oggi 57 candeline : Il mondo dello spettacolo era nel suo dna, per questo nel 1983 si trasferisce a Los Angeles per studiare alla Beverly Hills Playhouse. La carriera Appare in telefilm come "Ripide" , 1984, e "Il falco ...