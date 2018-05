Brozovic ringrazia Zenga | “sei veramente epico”

calcioweb.eu

(Di domenica 13 maggio 2018)ferma la Lazio e fa un favore all’Inter, il Crotone ha imposto il pareggio alla squadra di Inzaghi ed a beneficiarne è anche la squadra di Spalletti che adesso si giocherà tutto nel’ultima giornata contro la Lazio per l’ultimo posto disponibile per la Champions League. “Grazie Uomo Ragno, tu seiEPICO! Adesso tocca a noi #vogliamolachampions”, il messaggio dicheWalter. LEGGI ANCHE –> Scintille Lazio-Inter per De Vrij, la frecciata di Tare è velenosa: “qualcuno ha voluto giocare sporco” L'articolo: “seiepico” CalcioWeb.