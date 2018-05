Boston Cleveland Streaming video e diretta tv | orario della partita NBA playoff | finali

Finale est tra Boston e Cleveland : Si infrange in gara 5 il sogno di Philadelphia: ancora una volta sara' Boston a sfidare Cleveland nella Finale della Eastern Conference. Al TD Garden i Celtics vincono 114-112, chiudendo la serie sul ...

NBA 2018 : Boston batte Philadelphia in gara-5 e chiude la serie. Ora la sfida con Cleveland : I Boston Celtics si sono qualificati alla loro seconda finale consecutiva della Eastern Conference. L’avversaria sarà lo stesso dello scorso anno, i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Nella notte i verdi hanno battuto Philadelphia per 114-112 in gara-5, chiudendo quindi la serie sul 4-1. Il successo decisivo è arrivato in volata. I 76ers hanno venduto cara la pelle e tutto si è risolto a 2.4″ dalla fine, quando Marcus Smart ha ...

Basket - playoff Nba Cleveland in finale a Est - Philadelphia batte Boston : NEW YORK - Sono i Cleveland Cavaliers i primi finalisti di Conference. I vice-campioni in carica non lasciano scampo ai Raptors, si impongono 128-93 e vincono gara 4 chiudendo la serie con un ...

Cleveland e Boston verso la finale Est : Cleveland e Boston sono ad un passo dalla finale della Eastern Conference grazie ai successi di misura ottenuti la scorsa notte rispettivamente contro Toronto , 105-103, e Philadelphia , 101-98 dts, ...

Playoff NBA 2018 : un miracolo di Belinelli non basta a Philadelphia - Boston e Cleveland volano sul 3-0 : Sembrano ormai in dirittura d’arrivo le due semifinali della Eastern Conference valide per i Playoff NBA 2018: entrambe le serie, infatti, nella notte sono arrivate al punteggio di 3-0. Da una parte i Cleveland Cavaliers, nonostante un ultimo quarto in cui hanno concesso troppo, sono riusciti ad imporsi sui Toronto Raptors, mentre dall’altra i Philadelphia 76ers si sono arresi all’overtime ai Boston Celtics. Partiamo proprio da ...

NBA 2018 : strepitoso LeBron James - Cleveland passa ancora a Toronto. 2-0 Boston su Philadelphia : L’incubo Cleveland è tornato per Toronto. I Cavaliers, dopo aver vinto gara-1, hanno nuovamente espugnato l’Air Canada Centre, mettendo con le spalle al muro la testa di serie numero uno della Eastern Conference, ora sotto 0-2 e con il fattore campo decisamente a sfavore. Il successo in gara-2 dei Cavs è stato frutto di un’altra strepitosa prova di LeBron James, che ha sfiorato la tripla doppia chiudendo con 43 punti, 8 ...

NBA 2018 : cade subito Cleveland! Boston passa all’overtime - Houston soffre ma vince : Secondo giro di gara-1 del primo turno dei playoff della NBA. La sorpresa è arrivata dalla Quicken Loans Arena, dove i Cleveland Cavaliers sono stati battuti per 98-80 dagli Indiana Pacers, che si sono così portati a casa il primo punto della serie. Una vittoria d’autorità, scavando un solco importante già nel primo periodo (+21) e allargandolo poi nel terzo (+23). I Cavs hanno saputo ricucire fino al -7 negli ultimi 12′, ma è stato ...

NBA 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...