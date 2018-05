Bologna-Chievo 1-0 | risultato e tabellino della partita in tempo reale

Diretta / Bologna Chievo (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca Verdi su rigore : Diretta Bologna Chievo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida salvezza per i gialloblù nella 37^ giornata Serie A (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:08:00 GMT)

Bologna Chievo/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Bologna Chievo info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida salvezza per i gialloblù nella 37^ giornata Serie A (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 05:34:00 GMT)

Serie A Bologna - Donadoni : «Sarà partita vera con il Chievo» : Bologna - " Noi vogliamo chiudere bene davanti ai nostri tifosi: in questo senso la squadra ha recepito e ha lavorato bene in settimana " . Il tecnico del Bologna , Roberto Donadoni , presenta così la ...

Serie A Chievo - con il Bologna senza Radovanovic e Bani : VERONA - Il Chievo , in vista del penultimo impegno stagionale contro il Bologna in trasferta, ha svolto un allenamento mattutino. La squadra, dopo un torello e un riscaldamento a base di esercizi di ...

Serie A Chievo - Giaccherini punta il Bologna : «Contano le motivazioni» : VERONA - Tocca ad Emanuele Giaccherini suonare la carica in casa Chievo Verona . Del resto, la salvezza ancora non è matematica. "Non abbiamo ancora fatto niente. Domenica vincendo contro il Crotone ...