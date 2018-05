Bimbi in casa? Attenti ai mille pericoli!

Calderoli sui Bimbi spariti da Bolzano : 'Leggi italiane non valgono a casa nostra' : ROMA . «Un grave e inquietante esempio di come le leggi italiane non valgono a casa nostra, dove invece valgono le leggi di certi Paesi islamici, dove la donna è considerata inferiore all'uomo, arriva ...

Finalmente le 'adozioni in vicinanza' per i Bimbi poveri di casa nostra : Forse perché malgrado tutto apparteniamo a quella parte fortunata di mondo che dovrebbe saper badare alla propria infanzia. Così è nato il fenomeno delle adozioni a distanza, quella pratica gestita ...

Ecco le "adozioni in vicinanza" per i Bimbi poveri di casa nostra : Forse perché malgrado tutto apparteniamo a quella parte fortunata di mondo che dovrebbe saper badare alla propria infanzia. Così è nato il fenomeno delle adozioni a distanza, quella pratica gestita ...

Alessia Marcuzzi ed Elena Santarelli giocano con i Bimbi malati : visita alla casa di accoglienza : Giornata in compagnia dei piccoli pazienti della struttura "A casa di Edo" per Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi. Le due showgirls hanno trascorso del tempo con i bimbi in cura presso...

VACCINI - SCADUTI TERMINI/ ISS : "Copertura oltre il 95%" - pochi i Bimbi rimandati a casa : VACCINI, oggi SCADUTI i TERMINI: "niente scuola per i bimbi non in regola", l'allarme lanciato dai presidi “a rischio nidi e materne, situazione difficile". Burioni "necessaria informazione"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:49:00 GMT)

Milano. Non in regola con i vaccini : 4 Bimbi spediti a casa : Sono quattro i bimbi sino a sei anni che non sono potuti entrare negli asili nido e nelle scuole materne

Insulti e botte ai Bimbi dell'asilo - 3 maestre arrestate : 'Mamma non ti riporta più a casa' : Tre maestre della Scuola Statale dell'Infanzia 'Trilussa' di via Turati a Pomezia sono state arrestate con l'accusa di aver sottoposto alcuni bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati ...

Roma - insulti e botte ai Bimbi dell'asilo - tre maestre arrestate - le minacce : "Mamma non ti riporta più a casa" : Tre maestre di una scuola dell'infanzia comunale di Pomezia sono state arrestate con l'accusa di aver sottoposto alcuni bambini, di età compresa tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati atti...

Casa sollievo Bimbi a Milano - Vidas presenta il primo progetto italiano per minori malati inguaribili : Un ponte ideale per favorire un passaggio il meno traumatico possibile. Offrendo gratuitamente cure e sollievo a bambini e adolescenti con malattie inguaribili, oltre a sostenere le loro famiglie in un momento difficilissimo. Questo è l’obiettivo della nuova Casa sollievo bimbi che sta nascendo accanto all’hospice Casa Vidas in via Ojetti 66 a Milano, di fronte all’uscita della fermata della MM1 Bonola. Si tratta “del primo progetto del genere ...