Bianca Atzei dimentica Max Biaggi | «Ho una nuova storia d' amore»

Bianca Atzei a Domenica Live : “Biaggi? Merito un uomo con le pa**e” : Max Biaggi attaccato da Bianca Atzei a Domenica Live Bianca Atzei oggi ospite a Domenica Live ha parlato per la prima volta in tv della sua storia con Max Biaggi. Prima di arrivare a questo delicato argomento, Barbara d’Urso ha voluto ricordare al suo pubblico che Bianca aveva iniziato la sua carriera proprio grazie a lei, dopo averla scelta come corista per Domenica Cinque. L’Atzei oggi in diretta ha rivelato che durante ...

Domenica Live - Bianca Atzei : “Ogni donna merita un uomo che abbia il coraggio di dire cosa non va” : Barbara D’Urso ha mostrato le immagini di Domenica Cinque del 2009, dove Bianca, che allora usava il suo vero nome, Veronica, faceva la corista: “Quell’anno – ha svelato Bianca – avevo fatto tutte le selezioni di Amici, ma poi non mi avevano preso. Dopo avermi visto nella prima puntata a Domenica Cinque, mi richiamarono, ma io non accettai e rimasi con te Barbara, perché l’esperienza da corista è stata molto ...

Bianca Atzei commossa su Instagram per un grave lutto : "Questa mattina la mia nonnina è volata in Cielo insieme a tutti gli altri Angeli". Inizia così un lungo post su Instagram di Bianca Atzei, in cui la cantante ricorda la nonna appena scomparsa, sottolineando come l'importanza di certe figure la si capisca solo quando si cresce."L"importanza dei nonni la capisci quando diventi grande, quando sei consapevole che il valore della Famiglia è la base della tua sopravvivenza - scrive la Atzei - Questa ...

Nino Formicola : 'Bianca Atzei ci ha provato con me? Ecco cosa è successo sull'Isola' : Isola dei Famosi, Bianca Atzei cotta di Nino Formicola? Parla il vincitore del reality show Il gossip lanciato da Eva Henger a Casa Signorini ha scosso il mondo dello showbiz. Secondo l'ex moglie di Riccardo Schicchi, Bianca Atzei ci avrebbe provato con Nino Formicola. Una news che ha stupito data la grossa differenza d'età tra […]

