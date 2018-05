Berlusconi torna candidabile | sì del del tribunale di Sorveglianza di Milano alla

Berlusconi può tornare presto in Parlamento. Grazie al Rosatellum : Silvio Berlusconi è nuovamente candidabile alla Camera o al Senato. Ottenuta la riabilitazione da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano, infatti, sul leader di Forza Italia non gravano più gli ...

Berlusconi può tornare presto in Parlamento. Grazie al Rosatellum : Silvio Berlusconi è nuovamente candidabile alla Camera o al Senato. Ottenuta la riabilitazione da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano, infatti, sul leader di Forza Italia non gravano più gli effetti della Legge Severino, a seguito della condanna definitiva per frode fiscale nel 2013. E così, dopo 5 anni dalla decadenza da senatore, Berlusconi può far ritorno in Parlamento. E il Cavaliere non ...

Berlusconi può tornare in Parlamento. E ora? : Silvio Berlusconi è stato riabilitato dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Una decisione che annulla gli effetti della Legge Severino, a seguito della condanna definitiva per frode fiscale emessa nell'agosto del 2013, che comportò la decadenza dell'ex premier da senatore. La riabilitazione consente ora a Berlusconi di potersi candidare sia alla Camera che al Senato. Anzi, per il leader azzurro potrebbe aprirsi in ...

Berlusconi - elezioni suppletive se un eletto all’uninominale si dimette. Grazie al Rosatellum può tornare in Parlamento : Non serve aspettare le prossime politiche né sperare nello scioglimento anticipato delle Camere. Con la riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, infatti, venuti meno gli effetti della Legge Severino, Silvio Berlusconi può tornare subito in Parlamento. Grazie ad una norma contenuta nel Rosatellum, la legge elettorale che porta il nome dell’attuale vice presidente di Montecitorio, Ettore Rosato. E che all’articolo 2 (punto ...

Berlusconi riabilitato ora può tornare in Parlamento facilmente . Ecco come : ROMA - Ora il ritorno di Silvio Berlusconi in Parlamento potrebbe essere più rapido del previsto. L'ex premier non ha infatti bisogno di elezioni anticipate per riprendersi uno scranno dopo la ...

