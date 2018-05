Benedict Cumberbatch | ' Parteciperò solo a progetti dove le donne saranno pagate quanto

Benedict Cumberbatch - 'basta alcool - solo yoga' : Inarrivabile Sherlock Holmes televisivo, e da un paio d'anni Doctor Strange per la Marvel, Benedict Cumberbatch ha confessato di aver detto addio all'alcool grazie alla meditazione.Il divo inglese non ha mai avuto problemi di alcolismo, ma come confessato a Radio Times spesso e volentieri alzava un po' troppo il gomito.prosegui la letturaBenedict Cumberbatch, 'basta alcool, solo yoga' pubblicato su Gossipblog.it 09 maggio 2018 11:23.

Benedict Cumberbatch a sostegno delle donne annuncia : “Se non sono pagate quanto me - non faccio film” : Benedict Cumberbatch non ci sta quando si tratta di discriminazione sul lavoro. L'attore si Sherlock, intervistato da Radio Times, ha dichiarato di essere un forte sostenitore dell'equal pay, ovvero della parità retributiva tra uomini e donne, un fenomeno che molto spesso costringe le attrici - anche se protagoniste - a guadagnare uno stipendio incredibilmente minore rispetto ai loro colleghi maschi. Basti pensare al caso di Claire Foy di The ...

AVENGERS : INFINITY WAR/ Benedict Cumberbatch : "Per essere Doctor Strange - devi crederci!" : AVENGERS: INFINITY War, grandissimo successo del film sui supereroi c'è però un personaggio che il pubblico ha iniziato ad odiare. Ecco chi è e qual è il motivo di questo.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:42:00 GMT)

Sherlock - Benedict Cumberbatch contro Martin Freeman : Quando la serie britannica Sherlock, che raccontava in modo contemporaneo le avventure dell’investigatore più famoso del mondo e del suo fido aiutante Watson, ha concluso la sua quarta stagione (per ora anche l’ultima), in molti sono rimasti esterrefatti: molti perché speravano in una continuazione, alcuni per il livello di complessità raggiunta dalla trama. A esprimersi in questi giorni sulla qualità degli ultimi episodi sono anche ...

Benedict Cumberbatch contro Martin Freeman : “Non sono i fan il problema” - Sherlock 5 a rischio? : Tra Benedict Cumberbatch e Martin Freeman c'è una salda amicizia da anni, ma come spesso accade in tutti i rapporti, non sempre si è d'accordo su tutto. L'interprete di Sherlock nell'omonima serie BBC ha condannato le parole del suo partner di scena, che lo scorso mese aveva dichiarato di essere stanco di continuare a lavorare in questo show, a causa delle alte aspettative del pubblico. In un'intervista The Telegraph, Benedict Cumberbatch ha ...

Sherlock - Benedict Cumberbatch contro Martin Freeman : "patetico" il suo attacco ai fan : Problemi in vista al 221 di Baker Street.Benedict Cumberbatch l'interprete di Sherlock per quattro stagioni, si scaglia contro il suo fidato compare Martin Freeman che ha vestito per anni i panni del dottor Watson. In particolare nel corso di un intervista con The Telegraph (riportata da ew), Cumberbatch definisce patetiche le critiche ai fan rivolte in passato da Freeman.prosegui la letturaSherlock, Benedict Cumberbatch contro Martin ...

Benedict Cumberbatch : «Silenzio - sto meditando» : Questa intervista è tratta dal numero 16 di Vanity Fair in edicola il 18 aprile Benedict Timothy Carlton Cumberbatch, nato a Londra il 19 luglio 1976, attore. Segno distintivo: britannico fino al midollo. Con Eddie Redmayne e Tom Hiddleston appartiene alla triade degli attori super british che hanno conquistato Hollywood. Cumberbatch ha frequentato la Harrow School, una delle più prestigiose scuole maschili del Regno, che contende il primato a ...

Benedict Cumberbatch : l’attore dà un consiglio top per chi ha a che fare con i bulli : Intervistato dalla 14enne youtuber e cantante Sophia Grace, Benedict Cumberbatch si è messo nei panni di un adolescente e ha dato un super consiglio su come affrontare i bulli. Con serietà e sensibilità, l’attore ha affrontato l’argomento bullismo, ammettendo che è un tema “molto molto difficile“. “Ma per quanto dura possa essere, devi affrontarlo con amore” ha detto la star londinese. “Devi provarci ...

Ci sarà Irene Adler in Sherlock 5? Lara Pulver svela una (quasi) reunion con Benedict Cumberbatch : Vedremo Irene Adler in Sherlock 5? L'attrice Lara Pulver è apparsa per la prima volta nella prèmiere della seconda stagione dello show della BBC interpretando la famigerata e intelligente dominatrice nell'episodio "Scandalo a Belgravia". Fin dalla suo debutto letterario, Irene è diventato uno dei personaggi più importanti dell'universo di Sherlock Holmes, nonostante sia presente in un unico libro di Arthur Conan Doyle. Nella serie tv, tornerà ...

Svelata la data prèmiere di Patrick Melrose con Benedict Cumberbatch e uno sneak peek dalla miniserie (video) : Showtime ha rilasciato un nuovo video con la data prèmiere di Patrick Melrose, miniserie inglese con Benedict Cumberbatch nel ruolo dell'omonimo protagonista, la cui trama è basata sui romanzi semi-autobiografici di Edward St Aubyn. Il video teaser presentava il protagonista come un “narcisista, schizoide, alcolizzato con tendenze suicide”, mentre il primo sneak peek dalla serie limitata mostra il personaggio interpretato da Benedict ...