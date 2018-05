Baye Dame contro il GF? Barbara d’Urso chiarisce a Domenica Live

Angelo su Baye Dame : “ho visto la stecca di liquirizia”/ Video - rapporto sessuale? Ex gieffino smentisce : Baye Dame e Angelo: rapporto non completo in bagno? La rivelazione choc del Ken umano italiano agli altri inquilini, l'ex gieffino smentisce via social.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:58:00 GMT)

GF 15 - Jonathan contro Favoloso e Baye Dame : “Non perdono queste cose” : Grande Fratello 15, Jonathan contro Luigi Favoloso e Baye Dame: l’opinione dell’ex gieffino Jonathan Kashanian, sia al GF che all’Isola dei Famosi, si è sempre distinto in TV per la sua parlantina. Chiamato oggi ad intervenire a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, l’ex gieffino ha espresso […] L'articolo GF 15, Jonathan contro Favoloso e Baye Dame: “Non ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame commenta l'eliminazione di Aida Nizar : All'interno del Grande Fratello 15 se le sono dette di tutti i colori, con tanto di squalifica immediata e nomination d'ufficio per reciproche offese. Ora che sono entrambi fuori dalla casa più spiata d'Italia, Baye Dame e Aida Nizar avranno sicuramente modo di chiarirsi, magari dai divani di Barbara D'Urso, ma nel frattempo l'ex drag queen di Muccassassina ha voluto commentare sui social l'inattesa eliminazione della spagnola. prosegui ...

Grande Fratello 2018 - sponsor in fuga/ Da BellaOggi ai Beretta : colpa del bullismo di Baye Dame & soci : sponsor in fuga dal Grande Fratello 2018: con tanto di comunicati ufficiali gli sponsor “BellaOggi Italia”, “Fratelli Beretta” e “Aran Cucine” hanno preso le distanze da bullismo e violenza... in queste ore tre degli sponsor presenti in casa hanno detto no a questo clima di violenza e bullismo visto in queste settimane e hanno ufficialmente preso le distanze da quanto sta accadendo in casa e in tv, settimana dopo settimana.

Grande Fratello 15 - Baye Dame chiarisce : "Non ce l'ho con gli autori! Io e Aida chiariremo" : UPDATE 10/05: Baye Dame ha voluto chiarire ulteriormente l'affermazione pubblicata in una sua Instagram stories che nella giornata di ieri ha destato polemiche a non finire. L'ex gieffino ha così scritto:Il mio non era uno sfogo contro gli autori! Quello non era assolutamente uno sfogo contro gli autori! Volevo semplicemente chiarire la situazione per farvi capire che il caso ‘Aida-Baye’ era stato chiuso. Aida era in nomination…non era ...

Grande Fratello - Baye Dame rivela : 'Entrato nella casa con precise istruzioni' : 'Sono entrato on casa con delle precise direttive'. Così Baye Dame , l'ivoriano uscito dalla casa del Grande Fratello , getta la bomba sul Grande Fratello dopo le polemiche che lo hanno travolto per ...

Baye Dame del Grande Fratello incontrerà di nuovo Aida Nizar : Grande Fratello: nuovo incontro tra Baye Dame e Aida Nizar Non è ancora finita la storia tra Baye Dame e Aida Nizar. I due ex concorrenti del Grande Fratello si incontreranno presto per un nuovo confronto. Dopo l’abbraccio avvenuto nella scorsa puntata condotta da Barbara d’Urso, i due avranno modo di parlare a quattrocchi, molto […] L'articolo Baye Dame del Grande Fratello incontrerà di nuovo Aida Nizar proviene da Gossip e Tv.

Baye Dame e le scuse alla Nizar : 'Ho seguito le regole della produzione' Video : Baye Dame continua ad essere molto discusso e criticato sul web. Le ragioni che spingono i telespettatori di Canale 5 [Video] a remare contro al giovane ragazzo senegalese ricadono sui suoi stessi atteggiamenti assunti nei confronti di Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello 15. Il comportamento di Baye, inaccettabile dal pubblico italiano e dalla produzione televisiva del reality show, ha compromesso non solo il gioco ma ha ...

Grande Fratello - Baye Dame svela la 'regia' degli autori : 'Avevo direttive da rispettare. Mi hanno impedito di...' : La regia degli autori sul Grande Fratello . È il senegalese Baye Dame , squalificato, a scoperchiare , involontariamente?, il dietro le quinte del reality di Canale 5. Nell'ultima puntata Barbara D'...

“Non potete saperlo ma… Ora dico tutto”. Grande Fratello - bomba di Baye Dame contro il reality : Anche la quarta puntata del Grande Fratello è andata. Non sono mancate (e non mancano) le polemiche, però. I primi minuti di diretta, per esempio, hanno già dato un assaggio al pubblico. Che non si aspettava certo di rivedere Baye Dame in Casa, dal momento che era stato squalificato una settimana prima per l’aggressione verbale nei confronti di Aida Nizar. E infatti, appena entrato, è stato praticamente assalito dal popolo dei ...

Grande Fratello 15 - Baye Dame rivela : "Mi è stato impedito di parlare del 'caso Aida'" : Ieri sera la quarta puntata del Grande Fratello 15 si è aperta con un atteso incontro, quello tra Baye Dame e i ragazzi in casa lasciati poco più di una settimana fa per la squalifica corsa dopo il caso scoppiato tra il concorrente senegalese ed Aida Nizar, eliminata ieri sera. Baye ha voluto riabbracciare le persone con cui ha instaurato un legame d'amicizia durante le 2 settimane di permanenza all'interno del reality show di Canale 5 ...

Grande Fratello 2018 - eliminato e nomination/ Ascolti record - Baye Dame contro la produzione (Quinta Puntata) : Grande Fratello 2018 di Barbara D'Urso: Aida Nizar eliminata, Simone, Mariana e Danilo in nomination. Rodrigo Alves ospite della casa. Lucia Bramieri ancora contro la spagnola.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:59:00 GMT)