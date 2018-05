Basket | quarti gara-1 playoff | Venezia-Cremona e Avellino-Trento

Avellino Trento/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (gara-1 quarti playoff Basket) : diretta Avellino Trento info Streaming video e tv: orario e risultato live del match di basket, gara-1 dei quarti dei playoff (oggi domenica 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:57:00 GMT)

Diretta / Olimpia Milano Cantù streaming video e tv : parla Pianigiani - orario (gara-1 quarti playoff Basket)

Basket - Playoff Serie A 2018 : i quarti di finale. Due derby lombardi - Venezia con Cremona - equilibrio in Avellino-Trento : Scattano domani i Playoff Scudetto con le prime partite dei quarti di finale. Tutti a caccia del titolo conquistato nella passata stagione dalla Reyer Venezia. In questa stagione sia il primo turno che le semifinali saranno al meglio delle cinque partite, mentre la finale si giocherà sulle sette partite come nel classico modello NBA. Sarà una post season molto simile ad un campionato del Nord Italia, visto che ben sette squadre arrivano da ...

Basket - Olimpia Matera si prepara per Gara 1 dei quarti dei Playoff a Cassino : Nessun problema, comunque, per chi non potesse raggiungere il centro laziale: la società ospitante, infatti, ha assicurato che la Gara 1 sarà trasmessa in diretta video streaming sul canale internet ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : le migliori azzurre dei quarti di finale : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane nelle sfide dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 Martina Bestagno: Venezia si conferma la principale antagonista del Famila Schio nella lotta Scudetto. Davvero tutto semplice per la Reyer nel quarto di finale contro la Fixi Torino. Due ottime partite per Bestagno, sempre in doppia cifra con i 14 punti di gara1 e i 13 punti di gara2 Valeria De Pretto: una Venezia molto italiana e che ...

Basket C Gold Sora - tre quarti perfetti : battuta una Frascati sprecona : ... un dato che si sposa alla perfezione con l'incredibile 11/27 complessivo e che pesa tantissimo nell'economia del match. TABELLINI Club Basket Frascati 66 N.B. Sora 2000 68 Parziali: 8-13, 18-25, 15-...

Basket donne - da oggi i quarti playoffParte la caccia a Lucca tricolore : San Martino di Lupari, simbolo di una piccola realtà veneta dove lo sport , c'è pure la Luparense di calcio a 5, è vissuto con grande passione, è una squadra compatta con un play razionale, Gianolla, ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : l’analisi dei quarti. Schio - Venezia e Ragusa favorite. Che sfida Napoli-Lucca : Dopo una lunga stagione regolare, la Serie A1 di Basket femminile entra nella fase che porterà allo scudetto. Da martedì cominciano i quarti di finale dei play off e probabilmente inizia anche la sfida al Famila Schio. La squadra veneta è la grande favorita per la conquista del tricolore e sfiderà la Pallacanestro Broni in un accoppiamento dal pronostico già scritto. In semifinale Schio affronterà la vincente della Serie che mette di fronte la ...