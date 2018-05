Basket | Playoff Serie A 2018 | buona la prima per Venezia Cremona battuta in gara-1

oasport

: It's #GameDay ! Playoff scudetto 2018 ?????? Quarti di finale ?? Gara 1 @REYER1872 ?? @VanoliCremona ?? Palasport Tali… - VanoliCremona : It's #GameDay ! Playoff scudetto 2018 ?????? Quarti di finale ?? Gara 1 @REYER1872 ?? @VanoliCremona ?? Palasport Tali… - ilCiriaco : Live Playoff - Sidigas Avellino - Dolomiti Energia Trento: 38-35 all'intervallo - OA_Sport : #Venezia vince la prima contro #Cremona. La Reyer si impone in gara 1 contro una buona e combattiva Vanoli -

(Di domenica 13 maggio 2018) Esordio vincente neiper la Reyer. La squadra vincitrice della regular season vince-1 dei quarti di finale contro la Vanoliper 87-77 al termine di una partita quasi sempre in controllo per i campioni d’Italia in carica. Grande prestazione di Hrvoje Peric, che è il miglior marcatore dicon 23 punti.anche di Paul Biligha e di Michael Bramos, con entrambi che firmano 12 punti. In casanon bastano i 15 punti di Darius Johnson-Odom. Ottimo inizio diche con i canestri di Haynes e Watt costruisce il break di 13-3 dopo i primi cinque minuti di gioco. La reazione diarriva con Fontecchio, che riposta sotto di cinque punti la Vanoli (22-17). Il finale di quarto però è tutto per: schiacciata di Biligha e poi anche tripla sulla sirena di De Nicolao, che sancisce il 31-20 per i padroni di casa dopo i primi dieci ...