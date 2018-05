Baseball | Serie A1 2018 | quarta vittoria consecutiva per il Parma Clima

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini perde l’imbattibilità : Riscatto Rimini, certo, perché la sconfitta nella pomeridiana contro il Padule è stata mal digerita dai Pirati che hanno perso l’imbattibilità e perché Paolo Ceccaroli ha rispolverato Alex Bassani, piuttosto amareggiato sette giorni prima quando si è visto dal dug-out entrambe le partite contro Padova. Il jolly ex Novara ha messo sul monte tutta la sua voglia di giocare, concedendo due singoli innocui nelle prime due riprese per poi ...

Baseball - Serie A1 2018 : tie-break bis per l’Unipolsai Bologna : Di nuovo la T&A alza bandiera bianca al tie-break, di fronte all’Unipolsai. Questa volta è 6 a 5, ancora al 10°, ma sempre per Bologna. Il San Marino ritrova la via del punto, dopo 31 inning, addirittura ne segna 3 nell’inning di apertura. Uno sul 4 a 4 nella metà alta del primo supplementare, ma non le basta. Sopra di uno una volata di Marval pareggia il conto, e una valida di Vaglio dà ai bolognesi quell’ “in ...

Baseball - Serie A1 2018 : il big match è tra San Marino e Bologna : Bologna sulla strada del San Marino, e viceversa. Per entrambe lo scorso fine settimana è stato quello delle prime sconfitte stagionali: l’Unipolsai ha ceduto il passo al Città di Nettuno in gara1 (2-5) per poi rifarsi in gara2 (10-4), mentre la T&A è stata battuta da Parma in entrambe le partite: la prima in terra ducale (0-4) e la seconda a Serravalle (0-3). Così adesso, con un Rimini unico ancora a mille e intanto impegnato contro ...

Baseball - Serie A1 2018 : il Nettuno City giocherà solo al sabato : Le Società di Serie A1 Baseball al completo si sono riunite in videoconferenza nel tardo pomeriggio di lunedì 7 maggio con il Presidente Federale Andrea Marcon per cercare insieme una soluzione che potesse garantire il prosieguo della stagione per il Nettuno City, stanti le problematiche di cassa segnalate nel corso dell’ultima settimana, che, come dichiarato dal sodalizio laziale, potrebbero essere solo temporanee, ma necessitavano di un ...

Baseball : in Serie C bella vittoria esterna sul Mondovì per il Sanremo - la vetta si avvicina : Il Sanremo Baseball , la Serie C di Paternò e Angeloni, ha espugnato il campo di Mondovì chiudendo l'incontro al settimo inning con un secco 17-4 e riportandosi ai vertici della classifica del girone. ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai pareggia il conto con il Nettuno Academy : Riscatto dell’Unipolsai, che impatta la Serie battendo nettamente il Nettuno-Academy per 10 a 4 nella seconda delle due partite disputate allo stadio Steno Borghese. Gara diversa da quella del pomeriggio, con gli attacchi questa volta a farla da protagonisti, e con la squadra bolognese che ha iniziato sin dalle prime riprese a picchiare duro, producendo tre segnature nei primi tre inning, frutto del doppio di Osman Marval e dei fuoricampo ...

Baseball - Serie A1 2018 : solo Rimini a punteggio pieno : Rimini unica imbattuta… per un pelo. Quattro valide (Freddy Noguera, Batista e due di Romero), con Ruiz a lanciare (completa da 14 strikeout) sono bastate per vincere 1 a 0 a Padova e restare la sola a mille, sfruttando il “pari” fra Nettuno Academy e Unipolsai e la doppietta del Parmaclima sulla T&A). Alla Tommasin non basta un ottimo Pino (otto riprese di grande spessore e 107 lanci), rilevato poi da Tebaldi per gli ...

Baseball - Serie A1 2018 : Pirati Rimini all’ultimo respiro : Al festival delle occasioni mancate, garauno tra Rimini e Padova viene decisa da un walk-off single (ma molto vicino al muro) di Ustariz all’ultimo inning. La sfida la comandano per cinque riprese Habeck e Duran, poi la passa ai rilievi che escono più o meno bene da situazioni intricate. Ma andiamo per ordine. Padova inizia con due valide di fila e una gran giocata in terza salva Duran che infila poi otto eliminazioni consecutive. Rimini ...

Baseball - Serie A1 2018 : gara-1 è del Parmaclima : È un buon duello di pitcher quello che va in scena a Parma per gara1 del terzo turno di campionato tra la squadra di casa e la T&A San Marino. Da una parte Casanova, dall’altra Quevedo, poco spazio per i battitori e punteggio che rimane sullo 0-0 per quattro inning. Parma mette Mirabal in base al 1° (singolo), Paolini e Desimoni al 3° (singolo e base, poi doppio gioco su Koutsoyanopulos). La T&A invece nelle prime tre riprese non ...

Baseball - Serie A1 2018 : il Nettuno Baseball City ad un passo dal ritiro : Oggi è un giorno decisivo per le sorti del Nettuno Baseball City. La situazione economica non è florida. Perseverano, infatti, i problemi con il main sponsor e già da due settimane la squadra laziale sta navigando a vista. Le difficoltà, dopo l’accordo raggiunto a gennaio con lo sponsor, sono iniziate prima dell’Opening Day dove è stata a forte rischio la trasferta di Rimini. Poi un accordo sembra essere stato raggiunto, ma si ...

Baseball - Serie A1 2018 : le solite tre già in fuga dopo due giornate : Tutto nella norma? Sì e no. Era scontato solo che l’UnipolSai vincesse due partite contro Padule, non lo era affatto alla vigilia che Rimini, San Marino e soprattutto Padova facessero doppietta contro Parma e le due nettunesi. Se poi aggiungiamo che tre vittorie su quattro (quella casalinga dei Pirati e le due della T&A) sono arrivate in rimonta e che Città di Nettuno ha gettato al vento il successo in garauno, ecco che la classifica ...

Baseball - Serie A1 2018 : anche gara-due è del Rimini : È il Rimini a vincere anche la seconda partita del week end (11 a 5), contro un Parma Clima che ha pagato a carissimo prezzo l’avvio tutt’altro che positivo di Ulfrido Garcia, sceso dal monte di lancio già nel corso del secondo inning dopo aver concesso cinque punti ai campioni d’Italia. Il pesante passivo iniziale non ha comunque demoralizzato Zileri e compagni che si sono rimboccati le maniche e hanno inscenato un tentativo ...

Baseball - Serie A1 2018 : T&A San Marino all’overtime con una rimonta da cinque punti : Difficile immaginare un film del genere. Sceneggiatura da Oscar per questa T&A, che al debutto casalingo batte il Nuova Città di Nettuno dopo aver rimontato due volte e dopo essere stata a un passo dal baratro nel primo extrainning, il 10°. La gara si chiude sul doppio a basi piene di Ferrini, che in un amen ribalta la partita e la porta dal 7-5 per i nettunesi all’8-7 per San Marino con conseguente tripudio a Serravalle. È stata sfida ...

Baseball - Serie A1 2018 : secondo sweep per l’Unipolsai : Dopo la doppietta rifilata al Padova nell’esordio del campionato, l’UnipolSai ha ottenuto il secondo sweep stagionale sconfiggendo il Padule in ambedue le sfide. Gl uomini di Daniele Frignani hanno dovuto sudare particolarmente nella prima sfida, terminata per 2-0, al termine di una bel duello tra i lanciatori delle due squadre. Oltre ai pitcher, i grandi protagonisti della sfida sono stati due prodotti del vivaio della Fortitudo, ...