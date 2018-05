Bari | turista americana trovata morta | ecchimosi sul collo Rinvenuta in struttura

Bari - turista americana trovata morta in albergo : sul collo segni di strangolamento : Una donna, turista americana in vacanza in Italia, è stata trovata morta in una stanza di una struttura extralberghiera di Bari, nel quartiere Carbonara. Sul collo sarebbero state...

Turista americana trovata morta a Bari : ANSA, - Bari, 13 MAG - Una Turista americana è stata trovata morta all'interno della stanza di una struttura extralberghiera di Bari, nel quartiere Carbonara. Sul collo sarebbero state individuate ...

Turista americana trovata morta a Bari : sul collo segni di strangolamento : La donna aveva delle ecchimosi sul collo. Sulle circostanze del decesso stanno indagando i carabinieri

Bari - turista americana trovata morta : sul collo segni di strangolamento : Una turista americana è stata trovata morta all'interno della stanza di una struttura extralberghiera di Bari, nel quartiere Carbonara. Sul collo sarebbero state individuate ecchimosi....

Bari - turista americana trovata morta in albergo : aveva ecchimosi sul corpo : Una donna, turista americana in vacanza in Italia, è stata trovata morta in una stanza di una struttura extralberghiera di Bari, nel quartiere Carbonara. Sul collo sarebbero state...

Turista americana morta a Bari : sul collo segni di possibile strangolamento : La donna aveva delle ecchimosi sul collo. Sulle circostanze del decesso stanno indagando i carabinieri