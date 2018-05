Bari Turista americana di 65 anni strangolata in un b&b in strada Giardinelli

Turista americana trovata morta a Bari : ha lividi sul collo : Segui su affaritaliani.it

Una turista americana è stata trovata uccisa a Bari : Una turista americana di 65 anni è stata trovata morta a Bari in una villetta della zona residenziale di Carbonara, in una traversa di via Vela. La donna era in vacanza con il marito, che si trova al momento all'interno dell'abitazione, dove i Carabinieri della sezione investigativa stanno svolgendo i rilievi. Il cadavere presente segni di ecchimosi sul collo, indizi di un probabile strangolamento. Al momento, riporta la ...

Turista americana trovata morta in una stanza di una casa-vacanze a Bari : lividi sul collo : Una Turista americana di 65 anni è stata trovata morta all'interno della stanza di una struttura extralberghiera di Bari, nel quartiere Carbonara. Sul collo sarebbero state individuate ecchimosi. Sulle circostanze della morte sono in corso indagini da parte dei carabinieri. A quanto si è saputo, la donna era a Bari per un periodo di vacanza insieme con il marito. Il ritrovamento è avvenuto in una villetta, in una traversa di ...

Bari - turista americana trovata morta in villa : segni di strangolamento sul collo : È morta in una stanza di una struttura extralberghiera del quartiere Carbonara di Bari. Lividi sul collo, segni di strangolamento. Una turista americana, 65 anni, in vacanza insieme al marito nel capoluogo pugliese, è stata ritrovata senza vita domenica mattina in una villetta. La casa si trova in una zona residenziale alla periferia della città, in una traversa di via della Vela. Sulle circostanze della morte sono in corso indagini da parte dei ...

