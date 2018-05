bagni pubblici toilette starbucks

Londra investe sui bagni pubblici per far girare la ‘night economy’ : di Gianluca Avagnina Investire su una rete di servizi igienici pubblici efficienti avrà un impatto positivo sull’economia notturna di Londra. O almeno ne è convinto il sindaco della capitale inglese, Sadiq Khan, che ha espresso la sua intenzione di stanziare fondi per fornire un maggior numero e una migliore qualità di toilette pubbliche. La mossa fa parte della sua 24-hour vision for London, una strategia ufficiale volta a proteggere e ...

Ragusa Ibla - bagni pubblici chiusi il primo maggio : bagni pubblici chiusi a Ragusa Ibla durante il ponte del primo maggio, D’Asta: continuiamo a ripetere sempre gli stessi errori.

Asciugamani ad aria calda dei bagni pubblici : ecco perché non andrebbero usati : Gli Asciugamani ad aria calda usati in molti bagni pubblici possono diffondere diverse tipologie di batteri, dallo Stafilococco aureo al Clostridium difficile. E’ quanto ha stabilito uno studio dell’University of Connecticut School of Medicine pubblicato sulla rivista ‘Applied and Environmental Microbiology’. Quello che accade – secondo lo studio – è che questi dispositivi, spesso presenti in toilette molto ...

M5S Anghiari : 'bagni pubblici indecenti per uno dei borghi più belli d'Italia' : Il commento del portavoce Paolo Giaggiottini, M5S, in merito allo stato in cui versano i bagni pubblici di Anghiari. 'Il M5S di Anghiari ha da tempo segnalato le pessime condizioni in cui versano i ...

“So chi è”. Il coraggio - a 8 anni - di incastrare un pedofilo : vittima di una violenza terribile nei bagni pubblici - la bimba nota un dettaglio chiave. E mette fine a un regno di terrore che aveva messo in ginocchio la città : Alle spalle aveva numerose accuse di violenze sessuali nei confronti di alcune minorenni, alcune in età anche molto tenera. Ma fino a pochi giorni fa questo ragazzo era introvabile, nonostante gli episodi, terribili, di cui si era reso protagonista. Alla fine a incastrarlo è stata però proprio una delle sue vittime, coraggiosissima, che ha trovato il coraggio di parlare e rivelare agli agenti un dettaglio che ha permesso di incastrare il ...

In Russia accesso ad internet nei bagni pubblici sarà fissato nella legge - : Il vice ministro delle Costruzione e dell'Edilizia abitativa Andrey Chibis insiste sul fatto che "non è uno scherzo", ma uno dei punti del progetto "Smart City", scrive l'agenzia RNS. internet, ...