Badminton | Campionati Italiani 2018 | due titoli per Rosario Maddaloni | successo per Lisa

(Di domenica 13 maggio 2018) Assegnati questo pomeriggio a Milano idi: mattatore, che ha conquistato il titolo nel singolare maschile e nel doppio misto con Jeannine Cicognini. Singolare femminile a Katharina Fink, mentre nel doppio uominidi Lukas Osele e Kevin Strobl, ed in quello donne per Silvia Garino eIversen. Nel singolare maschileha sconfitto in finale Giovanni Greco in tre set, con il punteggio di 21-14, 15-21, 21-15 in 51 minuti, centrando così il quinto titolo consecutivo (il sesto in carriera). Nel singolare femminile ha vinto Katharina Fink, che ha superato in rimonta Judith Mair per 17-21, 21-16, 21-10, in 39 minuti, divenendo a 15 anni la campionessa italiana più giovane della storia. Nel doppio maschile Lukas Osele e Kevin Strobl hanno sofferto ma hanno battuto in rimonta, ai vantaggi della partita decisiva, Gianmarco ...