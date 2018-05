Bacche di goji nella dieta per dimagrire e ridurre il giro vita

Tisana alle Bacche di Goji : una bevanda detox di primavera : Siete alla spasmodica ricerca di una Tisana alle bacche di Goji? La Tisana alle bacche di Goji fa al caso vostro, detossificando l’organismo proprio in questo periodo così delicato per il nostro corpo. Ricca di vitamine, in particolare A, B2 e C, oltre che di minerali, in particolare rame, selenio e ferro, definita “bevanda del benessere”, è semplicissima da prepare. E’ sufficiente far bollire in un pentolino un paio di cucchiaini di bacche per ...