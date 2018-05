Aveva in auto una bici rubata a Torino | 49enne nei guai

Addio a Piergiorgio Faraglia - il cantautore romano Aveva 52 anni : Addio a Piergiorgio Faraglia, musicista romano di grande passione e umanità. aveva 52 anni. In mano a lui, grande e grosso com'era, la chitarra diventava piccolina ma lui la toccava, accarezzava, ...

L’auto autonoma che ha ucciso una ciclista Aveva un bug nel software : Un bug del software. Questo avrebbe causato l’incidente costato la vita a Elaine Herzberg, investita da un veicolo autonomo di Uber lo scorso marzo. Secondo quello che hanno raccontato due fonti anonime a The Information, i sensori della vettura rilevarono la donna che attraversava la strada con la sua bicicletta, ma il software classificò quanto individuato come un “falso positivo”, decidendo di non dover interrompere il ...

Modena - Avevano 14 chili di droga in auto : scoperti per l'alta velocità in autostrada : La polizia stradale ha fermato due spagnoli: in macchina dei congegni elettrici per nascondere l'hashish

Macerata - auto travolge bici : muore sacerdote. Don Francesco Aveva 79 anni : Il dramma questa mattina a Montelupone. La vittima è don Francesco Cocilova, sacerdote originario di 79 anni di Cingoli. Inutili i soccorsi, l'uomo di chiesa è morto praticamente sul colpo.Continua a leggere

Esce di strada con la sua auto e muore sul colpo : Diego Aveva 27 anni - ferita la fidanzata : Diego Rampazzo, 27 anni di Fiesso D'Artico (Venezia), ha perso la vita in un incidente sabato notte. A bordo della vettura anche la fidanzata ora all'ospedale in prognosi riservata.Continua a leggere

Si schianta e muore con l'auto regalata da mamma e papà : Aveva la patente da un mese : «avevamo tutto, non ci mancava nulla. Il mio Riccardo era il nostro sole». Non si danno pace mamma Antonella Gambato, operaia, e papà Filippo Pozzato, metalmeccanico, che con la figlia Alessia da martedì sera sono stati travolti da un dolore disumano e crudele che brucia il cuore. Senza un perché, senza rendersene conto, si trovano a piangere il loro Riccardo, soprannominato dagli amici Pozzo riprendendo il suo cognome. Riccardo Pozzato ...

Terrorismo - 52enne bosniaco fermato a Gorizia : Aveva un arsenale di armi da guerra in auto : I militari hanno arrestato un cittadino bosniaco alla guida di un'auto al cui interno erano nascoste le armi. L'uomo era stato fermato per un controllo lungo l'autostrada A34.Continua a leggere

Gorizia - bosniaco fermato lungo la A34 : Aveva un arsenale in auto. Attivato protocollo per terrorismo internazionale : aveva un arsenale da guerra nascosto nell’auto. Per questo un cittadino bosniaco è stato fermato dai carabinieri mentre percorreva l’autostrada A34 a bordo di una Peugeot 206 con targa svizzera. I militari hanno intercettato l’uomo, proveniente dalla Slovenia, mentre si trovava nel tratto tra Villesse e Gorizia, in Friuli Venezia-Giulia. Nell’auto sono state trovate due pistole-mitragliatrici Skorpio, 6 fucili mitragliatori ...

Aveva un falcetto in auto : ostunese assolto con formula piena : OSTUNI - Il giudice monocratico Francesco Cacucci ha assolto l'ostunese Stefano Sorada dal reato di porto di oggetto atto a offendere, perchè il fatto non sussiste, accogliendo la richiesta dei ...

Massa - auto si ribalta contro cancellata : quattro giovani morti - due Avevano accettato un passaggio : quattro giovani sono morti in un incidente drammatico nella notte: un'auto si è ribaltata ed è finita a forte velocità contro il cancello di uno stabilimento balneare....

ROMA EUR : CORPO CARBONIZZATO DI UNA DONNA NEL PARCO TRE FONTANE/ Aveva 49 anni - attesa per l'autopsia : ROMA, CORPO di DONNA trovato CARBONIZZATO in zona Eur: un uomo ha visto il cadavere ancora in fiamme. E’ accaduto questa mattina nella capitale, nel PARCO delle Tre FONTANE(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:32:00 GMT)

Belen e Andrea Iannone - 'fuga' sulla Bentley da 250mila euro : 'La stessa auto che Aveva Corona' : MILANO - Che a Belen Rodriguez e Andrea Iannone non dispiacciano le auto di lusso è ormai cosa nota. La coppia viene spesso fotografata su supercar, come riportato da Leggo.it , per le strade di ...

Belen e Andrea Iannone - "fuga" sulla Bentley da 250mila euro : «La stessa auto che Aveva Corona» : MILANO ? Che a Belen Rodriguez e Andrea Iannone non dispiacciano le auto di lusso è ormai cosa nota. La coppia viene spesso fotografata su supercar, come riportato da Leggo.it, per le...

La madre di Devonte Hart che guidava l’auto di famiglia precipitata dalla scogliera in California Aveva bevuto alcolici : L’indagine sull’incidente che ha ucciso la famiglia di Devonte Hart, il ragazzino afroamericano diventato famoso nel 2014 per una fotografia scattata a una manifestazione contro le violenze della polizia, ha scoperto che Jennifer Hart, una delle sue madri adottive, aveva The post La madre di Devonte Hart che guidava l’auto di famiglia precipitata dalla scogliera in California aveva bevuto alcolici appeared first on Il Post.