Attentato Parigi | ministro Interni | i 4 feriti sono ' fuori pericolo'

Assalto con coltello a Parigi - un morto - 4 feriti fuori pericolo. L' Attentato re era nato in Cecenia : Tornano morte e terrore a Parigi : un uomo ha ucciso a colpi di coltello un uono e ha ferito altre 4 persone,gridando "Allah Akbar!". L'attentatore è stato poi ucciso dalle forze dell'ordine. L'Isis ha rivendicato l'attacco. Per il presidente Macron, "la Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue, ma non cede un millimetro ai nemici della libertà"

Attentato Parigi - accoltella passanti : morti e feriti/ Ultime notizie video : assalitore ucciso - è terrorismo? : Attentato Parigi , accoltella passanti : morti e feriti . Ultime notizie : assalitore ucciso , paura terrorismo. Non è ancora stato rivelato il profilo dell' Attentato re, né le ragioni del gesto(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:42:00 GMT)

L’ Attentato re di Parigi - Salah Abdeslam - condannato a 20 anni di carcere : L'unico sopravvissuto agli attentati di Parigi è stato condannato assieme al complice tunisino Sofiane Ayari per tentato omicidio. Aveva sparato contro quattro poliziotti a Forest, piccolo comune a sud di Bruxelles, durante una perquisizione avvenuta all’interno dell’inchiesta per gli attacchi del novembre 2015.Continua a leggere

Attentato ISIS IN FRANCIA/ Il modello italiano e la Chiesa ci evitano il sangue di Parigi : L'attacco ISIS a Trèbes ha messo in luce due punti deboli: la mancata prevenzione e una politica di integrazione che è assimilazione. Errori in cui l'Italia non è caduta. MASSIMO INTROVIGNE(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:02:00 GMT)