ATTENTATO ISIS A PARIGI | KILLER CECENO È KHAMZAT AZIMOV Passanti accoltellati urlando

ATTENTATO a Parigi - Isis rivendica : l’assalitore è un 21enne ceceno - fermati nella notte i genitori : Attentato a Parigi, Isis rivendica: l’assalitore è un 21enne ceceno, fermati nella notte i genitori L’Attentato all’Operà è stato compiuto da un 21enne russo nato in Cecenia e rivendicato dallo Stato Islamico. Il 21enne è stato ucciso dalla polizia francese e in nottata, le forze dell’ordine hanno fermato i genitori del ragazzo, ma al momento […] L'articolo Attentato a Parigi, Isis rivendica: l’assalitore è un 21enne ...

Indonesia - ATTENTATO kamikaze contro chiese cattoliche : 8 morti/ Forse l'Isis? Tre esplosioni a Surabaya : Indonesia, attentato kamikaze contro chiese cattoliche: 8 morti e 38 feriti. Tre esplosioni si sono verificate nelle scorse a Surabaya, la seconda città per importanza dopo Giacarta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:08:00 GMT)

ATTENTATO A PARIGI/ Isis - la liturgia blasfema del sabato sera : Ieri sera a PARIGI un soldato dello stato islamico ha accoltellato i passanti nei pressi dell'Opera, uccidendo una donna. E' la nuova liturgia del sabato sera. RENATO FARINA(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:00:00 GMT)FURGONE SULLA FOLLA A MUNSTER/ Uccidere dove capita, la strategia che val bene una menzogna, di R. FarinaOMICIDA-SUICIDA DI GIUSSANO/ E' anche colpa nostra se il muro che avevi dentro ti ha distrutto, di R. Farina

L’ISIS ha rivendicato l’ATTENTATO contro la commissione elettorale a Tripoli - in Libia : È quello in cui mercoledì sono state uccise 12 persone The post L’ISIS ha rivendicato l’attentato contro la commissione elettorale a Tripoli, in Libia appeared first on Il Post.

Kabul - doppio ATTENTATO kamikaze : 29 morti - tra loro 8 giornalisti. “Volevano colpire la stampa”. Isis rivendica : Due kamikaze si sono fatti esplodere, a distanza di 30 minuti l’uno dall’altro, nel centro di Kabul in Afghanistan. Fonti di polizia parlano di almeno 29 morti e più di 49 feriti: fra le vittime ci sono anche 8 giornalisti e diversi soccorritori. Secondo i media internazionali, “la seconda esplosione era mirata a colpire i cronisti accorsi per copre l’attacco”. La strage è stata rivendicata dall’Isis, con un ...

Isis - il gip : a Napoli rischio imminente di un ATTENTATO : Pericolo di attentato «nella zona napoletana», un rischio definito dagli inquirenti «attuale e imminente». Un pericolo che va calato in uno scenario in cui si sta profilando...

Doppio ATTENTATO kamikaze a Kabul : oltre 30 vittime. L'Isis rivendica : Kabul - È di almeno 31 morti e oltre 50 feriti il bilancio dell'attacco di un kamikaze in un centro elettorale situato in una scuola di Kabul. A renderlo noto è il ministro della Sanità, Wahid Majroh. ...