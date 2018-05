Attentati Isis nelle chiese | 10 morti e 41 feriti Padre e madre kamikaze si fanno saltare

Indonesia - Isis rivendica Attentati kamikaze contro chiese cristiane : L'Isis ha rivendicato gli attacchi suicidi contro tre chiese cristiane in Indonesia, che hanno provocato almeno 11 morti e 41 feriti. Lo ha reso noto l'Amaq, organo di propaganda dei jihadisti. Uno ...

Indonesia - Attentati Isis con esplosivo nelle chiese : 10 morti e 41 feriti - kamikaze donna si fa saltare con i due figli in braccio : Dieci morti e 41 feriti. Questo il bilancio provvisorio di tre attentati dinamitardi compiuti in altrettante chiese a Surabaya, città portuale dell' Indonesia. A riferirlo la polizia che...

Indonesia - Attentati Isis con esplosivo nelle chiese : 10 morti e 41 feriti - kamikaze donna si fa saltare con i due figli : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. Uno degli attentatori suicida nel triplice attacco contro chiese ...

Isis - nuovi appelli per compiere Attentati durante il Ramadan : Con il termine Ribat ci si riferisce ad un avamposto di frontiera ai confini del mondo islamico. Una struttura fissa quindi, in grado di assolvere ad un duplice scopo di natura spirituale e militare. ...

L’ISIS ha rivendicato i due Attentati a Kabul di questa mattina - nei quali sono state uccise più di 20 persone : Almeno 25 persone sono state uccise lunedì mattina in due attentati a Kabul, la capitale dell’Afghanistan. Gli attentati sono stati rivendicati dallo Stato Islamico (o ISIS) e sono stati compiuti nel quartiere Shashdarak, dove si trova l’edificio del ministero della The post L’ISIS ha rivendicato i due attentati a Kabul di questa mattina, nei quali sono state uccise più di 20 persone appeared first on Il Post.

Sospetto jihadista arrestato - nel giuramento citati sette Attentati : 'Fedeltà all'Isis' : Spunta un video con un giuramento di fedeltà al Califfo dell'Isis. Nell'ordinanza di custodia emessa nei confronti del giovane gambiano arrestato a Licola , Napoli, , Alagie Touray, si parla anche di ...

Pasqua 2018 - allarme terrorismo in Italia/ Isis - allerta Attentati da Roma a Napoli : gli obiettivi sensibili : Pasqua 2018, allarme terrorismo in Italia: le città più a rischio e i piani sicurezza adottati per evitare possibili attacchi Isis da Roma a Napoli, ecco gli obiettivi sensibili.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:29:00 GMT)

TORINO - ARRESTATO PER TERRORISMO MILITANTE ISIS/ Video - Elmahdi Halili progettava Attentati con camion : TORINO, TERRORISMO: ARRESTATO 23enne ISIS ultime notizie. Video, fermato dopo blitz in tutta la penisola, un 23enne italo-marocchino: cercava lupi solitari e progettava attacchi col camion(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:47:00 GMT)

Terrorismo - arrestato italo-marocchino militante Isis : «Pensava ad Attentati con camion - cercava lupi solitari» : «Partecipazione all'associazione terroristica dello Stato Islamico». È l'accusa nei confronti di un italo- marocchino arrestato questa mattina dalla Polizia al termine di...

Terrorismo - militante Isis arrestato a Torino"Pensava ai camion per gli Attentati" : In manette l'italo-marocchino Elmahdi Halili, considerato l'autore del primo testo di propaganda jihadista in italiano. Coinvolti nell'inchiesta anche alcuni italiani convertiti all'Islam, accusati di aver svolto una campagna di radicalizzazione sul web.