Attacco Parigi | Macron | “Paghiamo ma non cediamo un millimetro”

A Parigi torna l'incubo terrorismo : morti e feriti in un Attacco con un coltello : Un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passanti in centro a Parigi , nella zona dell'Opéra, ed è stato ucciso dalla polizia. Oltre all'aggressore ci sarebbe...

Parigi - Is rivendica Attacco arma bianca : 00.43 Attraverso il suo organo di propaganda Amaq, l'Isis ha rivendicato l'attacco all'arma bianca compito in serata a Parigi, precisando che è stato messo a segno da "un soldato" dello stato islamico. Testimoni dell'accoltellamento avevano riferito di aver udito gridare 'Allah akbar'. Il procuratore di Parigi, Francois Molins, aveva informato la stampa che è l'antiterrorismo a indagare. Non è stato fornito nessun particolare sull'aggressione, ...