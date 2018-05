Attacco a Parigi Macron | “La Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue”

A Parigi torna l'incubo terrorismo : morti e feriti in un Attacco con un coltello : Un uomo ha aggredito con un coltello alcuni passanti in centro a Parigi, nella zona dell'Opéra, ed è stato ucciso dalla polizia. Oltre all'aggressore ci sarebbe...

Parigi - Is rivendica Attacco arma bianca : 00.43 Attraverso il suo organo di propaganda Amaq, l'Isis ha rivendicato l'attacco all'arma bianca compito in serata a Parigi, precisando che è stato messo a segno da "un soldato" dello stato islamico. Testimoni dell'accoltellamento avevano riferito di aver udito gridare 'Allah akbar'. Il procuratore di Parigi, Francois Molins, aveva informato la stampa che è l'antiterrorismo a indagare. Non è stato fornito nessun particolare sull'aggressione, ...

Attacco a Parigi : due morti e 4 feriti : 23.07 Si aggrava il bilancio dell'aggressione nella rue Saint-Augustin, vicino all' Opera Garnier a Parigi,dove alcune persone sono state aggredite da un uomo armato di coltello, al grido "Allah Akbar", e poi ucciso dalla polizia. Secondo quanto scrive la polizia di Parigi su Twitter, "5 le persone aggredite nel secondo arrondissement da parte di un individuo armato di coltello: una delle vittime è morta, due sono ferite in modo grave e altre ...

Attacco con coltello a Parigi : Parigi, 12 mag.(AdnKronos) – Aggressioni a Parigi, nel secondo Arrondissement, da parte di un individuo armato di coltello. L’individuo è stato neutralizzato dalle forze dell’ordine, secondo quanto riferisce la Prefettura di Polizia di Parigi.L’autore degli attacchi, riferisce la stampa francese, avrebbe ferito diverse persone prima di essere ucciso. Secondo fonti di polizia le vittime sarebbero almeno due, compreso ...

Raid in Siria - Parigi : ecco le prove dell'Attacco chimico a Douma - : La Francia ha diffuso il documento di valutazione sull'attacco del 7 aprile 2018 nella regione di Goutha, che ha portato all'azione congiunta con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna: "L'unico scenario ...

Siria : Parigi diffonde documento con prove Attacco chimico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

VIDEO Peter Sagan vince la Parigi-Roubaix : Attacco a 50 chilometri dall’arrivo - trionfo al Velodromo in volata. Gli highlights dell’Inferno del Nord : Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 con un memorabile attacco a 54 chilometri dall’arrivo che è già entrato nella leggenda del ciclismo. Il Campione del Mondo ha piazzato una stoccata micidiale, ha domato i tratti i pavé e soltanto un mitologico Dillier è riuscito a rimanergli in scia fino al Velodromo dove però la classe dello slovacco è risultata decisiva. L’alfiere della Bora ha vinto la seconda Classica Monumento della ...

LIVE Parigi-Roubaix - Sagan aggangia i fuggitivi - Attacco di Van Avermaet : Roubaix, Goolaerts rianimato a bordo strada la gara - Il tre volte campione del mondo cerca il successo nella Parigi-Roubaix che l'ha sempre respinto. Alle 11.21 il gruppo della Parigi-Roubaix ha ...