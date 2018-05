Atletica | Filippo Tortu corre 10 16 al debutto stagionale Buona prestazione all’esordio

oasport

: - Filippo sei superstizioso? - Si - Quindi se dico che potresti essere il primo italiano nella storia a scendere so… - LiaCapizzi : - Filippo sei superstizioso? - Si - Quindi se dico che potresti essere il primo italiano nella storia a scendere so… - LiaCapizzi : Buona la prima. A Rieti il debutto stagionale di Filippo Tortu nei 100 metri in 10'16 (vento +1,5). Alla prima gara… - Sardegna_Sport : #Atletica | Super Filippo #Tortu a #Rieti nei 100 metri! -

(Di domenica 13 maggio 2018) C’era grande attesa attorno aldie la promessa dell’leggera italiana non ha deluso le aspettative della vigilia. Il 19enne brianzolo non gareggiava all’aperto dallo scorso agosto quando disputò la semifinale dei Mondiali sui 200 metri. Oggi a Rieti ha corso i 100 metri in un ottimo 10.16 (con però 1,5 m/s di vento a favore): si tratta del suo secondo miglior tempo, a un solo centesimo dal suo personale siglato a Savona lo scorso anno. Dopo la sgambata sui 60 metri indoor in pieno inverno a Berlino, il velocista azzurro ha iniziato a spingere in vista degli Europei di Berlino dove vorrà essere uno dei grandi protagonisti: il tempo odierno, per essere la prima vera uscita dell’anno, è positivo ma ora bisognerà continuare a lavorare per migliorarsi e avvicinarsi alla barriera dei 10”. Il crono del Guidobaldi è lontano ...