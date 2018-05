Atalanta-Milan 1-1 | Masiello risponde a Kessié ma rossoneri aritmeticamente in Europa

Atalanta-Milan 1-1 : Masiello risponde a Kessie - Gattuso in Europa League : Il gol dell'ex Franck Kessie, una espulsione per parte, valanga di cartellini e il pareggio di Masiello al 92': succede di tutto sotto la pioggia di Bergamo, dove Atalanta e Milan chiudono sull'1-1. ...

Milan - pari europeo a Bergamo Con l'Atalanta finisce 1-1 : Rossoneri matematicamente in Europa League, nerazzurri quasi. Per decidere l'ultima qualificata, occorre attendere l'epilogo del campionato. Squadra di Gattuso avanti con Kessié, pari di Masiello nel recupero. Un espulso per parte: Toloi e Montolivo

Il Milan in Europa dopo il pareggio con l’Atalanta : Nel diluvio di Bergamo i rossoneri fino al 90’ erano qualificati ai gironi nel prossimo torneo, nel recupero i bergamaschi pareggiano e li rimandano all’ultima giornata

Atalanta-Milan 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : 1/22 Spada/LaPresse ...

Il Milan conquista l’Europa League ma il sesto posto è a rischio : l’Atalanta strappa un punto d’oro [FOTO] : 1/22 Spada/LaPresse ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : pareggio pazzesco tra Atalanta e Milan! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score 37^ giornata. La Lazio pareggia, Roma già in Champions League. Milan, pari da Europa League ma vanno evitati i preliminari(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 19:50:00 GMT)

Calcio : posticipo - Atalanta-Milan 1-1 : 20.00 Finisce 1-1 lo scontro diretto per l' Europa a Bergamo fra Atalanta e Milan. Con il pari, i rossoneri si assicurano un posto, i bergamaschi quasi. Si gioca sotto una pioggia battente. Mezz'ora senza occasioni,poi Toloi salva su colpo di testa di Bonaventura. Prima dell'intervallo mischia furibonda in area rossonera con tre respinte nella stessa azione. In avvio di ripresa, Caldara sciupa da pochi metri, al 60' classico gol dell'ex di ...

