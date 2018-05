Ascolti TV 12 maggio Il serale di Amici 17 vince contro L’Eurovision 2018 | record

Ascolti tv 12 maggio 2018 : Amici al 21 - 37% di share - Eurovision al 18 - 63% : Ascolti tv sabato 12 maggio 2018: Amici Serale visto da oltre 4 milioni di telespettatori Questi gli Ascolti tv registrati per la puntata di Amici 17 Serale in onda sabato 12 maggio 2018. Ieri sera il sesto appuntamento col talent di Canale5 è stato visto da una media di 4 milioni 290 mila telespettatori pari […] L'articolo Ascolti tv 12 maggio 2018: Amici al 21,37% di share, Eurovision al 18,63% proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 12 maggio 2018. Vince Amici (21.37%) - Eurovision Song Contest 18.63%. Ulisse 8.88% : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'ESC Su Rai1 la finale di Eurovision Song Contest 2018 – in onda dalle 21 alle 0.49 – ha conquistato 3.427.000 spettatori pari al 18.63% di share (qui gli Ascolti della scorsa edizione). Il programma ha ottenuto 14.584.000 contatti. Su Canale 5 la sesta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.11 alle 00.05 – ha raccolto davanti al video 4.290.000 spettatori pari al 21.37% di share. A ...

Ascolti TV | Sabato 12 maggio 2018. Amici 21.37% - Eurovision Song Contest 18.63% : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'ESC Su Rai1 la finale di Eurovision Song Contest 2018 ha conquistato 3.427.000 spettatori pari al 18.63% di share (qui gli Ascolti della scorsa edizione). Su Canale 5 la sesta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 4.290.000 spettatori pari al 21.37% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre NCIS New Orleans ha ...

Ascolti tv 11 maggio 2018 : La Corrida al 24 - 4% - con 5 milioni di spettatori : Ascolti tv venerdì 11 maggio 2018: ieri sera La Corrida vista da 5 milioni di spettatori 5 milioni 84 mila telespettatori medi ed il 24,4% di share. Questi, secondo i dati con gli Ascolti tv di venerdì 11 maggio 2018, i numeri registrati dalla quinta puntata de La Corrida. Ieri sera il quinto appuntamento del […] L'articolo Ascolti tv 11 maggio 2018: La Corrida al 24,4%, con 5 milioni di spettatori proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 11 Maggio 2018. Sempre bene La Corrida (24.4%) - Il Segreto 10.4% : La Corrida Su Rai1 La Corrida ha conquistato 5.084.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.224.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la serie Lethal Weapon ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Pazze di Me ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto ...

Ascolti TV | Giovedì 10 maggio 2018. La Mafia Uccide Solo D’Estate 16.5% - Le Iene (10.7%) meglio della finale di The Voice (10%). Santoro fermo al 3.1% : The Voice Su Rai1 la fiction La Mafia Uccide Solo D’Estate 2 ha conquistato 3.738.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 Storia di una Ladra di Libri ha raccolto davanti al video 1.891.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 – preceduta da un’anteprima di 8 minuti (1.538.000 – 6.2%) – la finale della quinta stagione di The Voice - dalle 21.30 all’1 – ha interessato 1.750.000 spettatori pari ...

