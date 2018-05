Arrestata Chen Biyingo organizzava e amministrava lo sfruttamento di giovani donne

Ucraina Nadia Savchenko ex pilota Arrestata / Accusa di terrorismo : colpo di stato farà esplodere il parlamento : Ucraina Nadia Savchenko ex pilota arrestata , Accusa di terrorismo : colpo di stato farà esplodere il parlamento . L’ex top gun è stata arrestata nel suo paese con gravi accuse, ma lei nega(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:20:00 GMT)

Ucraina - Arrestata top gun Savchenko : 18.06 Avrebbe pianificato un golpe la ex top gun e deputata Ucraina Nadia Savchenko, ed è stata posta in stato di fermo dopo che il Parlamento ha votato a favore per privarla dell'immunità. La deputata è stata portata nella sede dei Servizi Segreti dove ha contestato l'accusa della Procura generale sottolineando come "fosse a conoscenza di essere sotto controllo dei Servizi." "Tutte le prove sono state fabbricate", ha accusato la Savchenko ...