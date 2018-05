Armi e bagagli Il trasloco dell' Ambasciata Usa apre i due giorni più lunghi per

huffingtonpost

(Di domenica 13 maggio 2018) Un'divide, una cantante unisce. Per una città trasformata in fortezza, Gerusalemme, un'altra, Tel Aviv, riempie Piazza Rabin per festeggiare Neta Barzilai, orgoglio nazionale, vincitrice'Eurovision Song Contest, che dice, commossa: "Amo il mio Paese, l'anno prossimo a Gerusalemme". Ma visto che da quelle parti tutto è politica, ecco il plaudente primo ministro Benjamin Netanyahu complimentarsi in diretta tv con Neta, definendola "la più grande ambasciatrice d'Israele". Israele è dentro questi due estremi. Il tentativo di viversi come Paese normale e, al tempo stesso, impegnato in trincea in un Medio Oriente in fiamme. È l'Israele dei due volti che si appresta ad una duead alta tensione: il trasferimento ufficiale lunedìamericana da Tel Aviv a Gerusalemme, in occasione del 70esimo anniversarioa ...