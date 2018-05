Arbitro | non notaio Mattarella traccia il perimetro del governo che sarà

'L'Arbitro non si nota se i giocatori sono corretti' : Il capo dello Stato parla della correttezza di chi fa sport e indirettamente rimanda alla situazione politica

Sergio Mattarella riceve Milan e Juventus al Quirinale : "L'Arbitro non si nota se i giocatori sono corretti" : Un buon arbitro spera sempre di non essere notato e può non essere notato se i giocatori sono corretti. Sergio Mattarella riceve le due squadre finaliste di Coppa Italia, Milan e Juventus, e rivolge a loro un discorso sulla correttezza del comportamento di chi fa sport. Poi ricorda di essersi paragonato a un arbitro nel discorso di insediamento, nel 2015."I vostri discorsi - ha detto il capo dello Stato a Buffon e Bonucci - mi hanno fatto ...

Mattarella : l’Arbitro non sbaglia se i giocatori lo aiutano : Roma – Di seguito le dichiarazioni di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ricevendo in Quirinale le due finaliste di Coppa Italia. “Quando l’arbitro non si nota vuol dire che i protagonisti stanno svolgendo alla perfezione il loro compito. E l’arbitro, un buon arbitro, spera di non essere mai notato”. Poi rivolgendosi a Buffon e Bonucci: “I vostri discorsi mi hanno fatto pensare alle squadre che ...

Roma - Baldissoni : 'Occupiamoci degli errori della squadra - non di quelli dell'Arbitro' : ... 'Nel post partita gli sarà scappata qualche parola colorita frutto della frustrazione del momento', ha detto Baldissoni intervistato a Sky Sport. Il dirigente, poi, ha precisato il pensiero del club:...

Roma - capolavoro sfiorato Non basta il 4-2 al Liverpool Giallorossi contro l’Arbitro : «Che errori - serve la Var»foto : Troppi errori difensivi per la banda Di Francesco, la splendida corsa europea si ferma alla notte di Anfield. Saranno gli inglesi a sfidare la corazzata Real Madrid

Alexander-Arnold 'para' al 62' in area - ma l'Arbitro non fischia il rigore : Sfuma il sogno della rimonta e sfuma il sogno della finale di Champions. Ma la Roma anche questa sera è stata penalizzata dall'arbitro. A metà ripresa l'episodio più grave quando Alexander-Arnold ...

Bayern Monaco - che stile! Heynckes e Muller : 'Non è stata colpa dell'Arbitro' : ROMA - Una grande lezione di stile arriva dal Bayern Monaco , eliminato dal Real Madrid in semifinale di Champions League anche per alcuni errori piuttosto evidenti dell'arbitro Cakir . Nel dopo ...

Marcelo : 'Il mio tocco di mano? Era rigore - ma l'Arbitro non l'ha visto...' : TORINO - 'Ho toccato il pallone con la mano, era rigore. Mentirei se dicessi il contrario' . Marcelo confessa nella serata delle polemiche per il post Real Madrid - Bayern . La semifinale è terminata ...

Inter-Juve - Valeri ha cercato di aiutare Orsato sul fallo di Pjanic - ma l'Arbitro non ha colto : Il Corriere dello Sport torna sull'arbitraggio di Orsato in Inter-Juve e spiega come tra Valeri , al Var, e il fischietto di Schio ci sia stato un dialogo che però il direttore di gara non ha saputo cogliere. Questo è ...

C'è il Real - anche i tedeschi hanno paura dell'Arbitro : "Speriamo non decida lui" : Stasera il Bayern cerca la rimonta e ricorda i torti subiti un anno fa a Madrid Avvolti dai veleni dello sprint della Serie A, temevamo di essere come quasi sempre da soli a parlare tanto, troppo, di ...

Inter-Juventus - Roberto Orsato non è il fratello dell'Arbitro di Daniele : ROMA - Inter-Juventus sembra non finire mai. Il derby d'Italia più contestato di sempre, dopo quello del 1998 , Ronaldo-Iuliano, , continua anche sul web. Nelle ore successive alla partita è esplosa ...

Bayern Monaco - Heynckes : 'Temo CR7? Real deve chiedersi come fermare Lewandowski. L'Arbitro non mi preoccupa' : Da un lato il Bayern Monaco, dall'altro il Real Madrid. Due tra le big d'Europa a sfidarsi per conquistare l'accesso alla finale di Champions League. Luci che si accendono all'Allianz Arena di Monaco ...

