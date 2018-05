Annega in mare a Gallipoli | in coma un turista americano Paura anche a Santa Caterina

CATANZARO - AnnegaTI IN MARE PER RECUPERARE IL PALLONE/ Morti due ragazzi - un terzo ha tentato di salvarli : CATANZARO, ANNEGATI in MARE per RECUPERARE il PALLONE: Morti due ragazzi, stavano giocando sulla spiaggia. Un terzo ha tentato di salvarli: i due corpi sono stati ritrovati(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:20:00 GMT)

Catanzaro - due ragazzi Annegano in mare : volevano recuperare un pallone : Sono annegati in mare per recuperare un pallone davanti al LIdo di Catanzaro. Sono stati recuperati all'alba I cadaveri dei due ragazzi del Gambia: ad avvistarli il pilota dell'elicottero della ...

Terracina - sono di mamma e figlia i corpi trovati in mare : erano con l’uomo Annegato : sono di una cubana di 31 anni, Digne Cappe, e della figlia Sofia, di due, i corpi recuperati in mare al largo di Terracina. Il 3 maggio scorso, a Baia Domizia, era stato ritrovato quello dell’imprenditore Pierluigi Iacobucci, alla guida della moto d’acqua

Corpi in mare - sono la moglie e la figlia di un uomo Annegato il 2 maggio | : La famiglia era uscita con una moto d’acqua, senza fare più ritorno. Giovedì era stato recuperato l’uomo, un imprenditore di Caserta

Tragedia in mare - recuperati i corpi della compagna dell'imprenditore Annegato e di sua figlia : Digne Cappe, 31enne di origine cubana, e la figlia Sofia, di 4, sono state ritrovate questa mattina nel tratto di mare al confine tra Terracina e Fondi. Erano a pelo d'acqua e abbracciate. Digne era la fidanzata dell'imprenditore Luigi Iacobucci: i tre, secondo quanto finora emerso, sarebbero rimasti vittima di un incidente in acqua scooter

Oristano - cade dalla bici in mare e Annega : morto un pescatore dilettante : Tragedia a Torregrande in provincia di Oristano, dove un uomo sui 50 anni ha perso l'equilibrio della sua bici per cause ancora in via di accertamento, è caduto in mare ed è morto annegato dopo aver battuto la testa su uno scoglio.Continua a leggere

Castel Volturno - prova il suv in spiaggia e l'auto finisce in mare : rischia di Annegare con moglie e bimbo : Poteva finire in tragedia quando avvenuto ieri sera a Castel Volturno, dove un 30enne alla guida del suo Suv, con moglie e due figli di pochi mesi a bordo, ha dato vita a spericolate evoluzioni sulla ...