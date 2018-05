ANNALISA MINETTI A DOMENICA LIVE CON LA FIGLIA ELENA E IL COMPAGNO MICHELE Mia

ANNALISA MINETTI a Domenica Live con la figlia Elena e il compagno Michele/ La bimba potrà donarle la vista? : Annalisa Minetti a Domenica Live con la figlia Elena e il compagno Michele: La sua bambina potrà ridonarle la vista grazie alle cellule staminali? La nuova speranza.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:24:00 GMT)

Domenica Live - ANNALISA MINETTI : “Vi presento la piccola Elena Francesca” : Ospite del pomeriggio di Domenica Live la cantante ha presentato al pubblico la piccola Elena Francesca, nata da pochi giorni: “Non dormo dal 29 marzo” ha confessato Annalisa Minetti, che ha raccontato le difficoltà di crescere la piccola con il suo handicap visivo. “Molto spesso mio figlio mi dice che non la sto allattando perché magari ha la tetta nell’orecchio – ha raccontato con grande autoironia – Adesso ha ...

Padre Pio - l'esperienza di Pippo Franco ed ANNALISA MINETTI Video : #Padre Pio da Pietrelcina è stata una delle figure mistiche più affascinanti, carismatiche e famose del XX secolo. A 50 anni dalla sua morte, sono numerosissimi i fedeli di tutto il mondo devoti al frate con le stimmate, beatificato nel 1999 e santificato nel 2002, da Papa Giovanni Paolo II. Sono molti gli artisti italiani affezionati a Padre Pio [Video] al secolo Francesco Forgione e tra questi troviamo il comico Pippo Franco e la cantautrice ...

